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РИА Новости

Астраханская область организовала производство оружейных разгрузок

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Производство оружейных разгрузок для мобилизованных организовали в Астраханской области
Производство оружейных разгрузок для мобилизованных организовали в Астраханской области.
Источник изображения: © Фото : Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин/Telegram

Губернатор Бабушкин: Астраханская область организовала производство оружейных разгрузок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Производство оружейных разгрузок для мобилизованных организовали в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Оружейная разгрузка - часть армейской экипировки, предназначенная для размещения на теле оружия, боеприпасов, различного снаряжения и мелких предметов с распределением веса на разные мышцы.

"Много информации сегодня на просторах интернета об укомплектовании мобилизованных жителей Астраханской области. Да, министерство обороны РФ обеспечивает солдат необходимым снаряжением, однако есть вещи, которые на сегодняшний день не входят в штатную комплектацию по линии Минобороны. Поэтому правительство региона, социально-ответственный бизнес, простые астраханцы активно помогают нашей армии сегодня", - написал Бабушкин в Telegram.

Так, во время поездки губернатора в Борзой бойцы попросили его о специальных оружейных разгрузках, которые не входят в комплект экипировки, предоставляемой Минобороны. "Это дефицитная позиция, которой нет на складах, в профессиональных и охотничьих магазинах как в Астрахани, так и в других регионах. Скупаем поштучно, организовали собственное производство. В ближайшее время отправим первую партию в часть", - отметил Бабушкин.

Производство оружейных разгрузок для мобилизованных организовали в Астраханской области

Источник изображения: © Фото : Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин/Telegram

По его информации, с 30 сентября благотворительный фонд "Созвездие Добра" закупил 1500 спальных мешков, 600 ковриков, материал на 1000 вещмешков. Запущено производство еще 1500 спальных мешков. Помимо этого, регион регулярно закупает и отправляет в расположения частей термобелье, продукты питания, лопаты, пилы, утепленные резиновые сапоги, электрогенераторы.

"Хочу заверить каждого: не переживайте, работаем планово, каждый мобилизованный будет укомплектован всем необходимым", - подчеркнул губернатор.

Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

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