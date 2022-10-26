Все денежные довольствия для мобилизованных доведены до Минобороны

Мишустин: все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны

Все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны. Правительство держит этот вопрос на контроле, сообщил во вторник, 25 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Все средства должны быть доведены до Министерства обороны. Мы держим это на контроле, ведется мониторинг, как обнаруживаются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы Министерство финансов совместно с Министерством обороны», — сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

Также Мишустин заявил о необходимости увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для потребностей армии. Он добавил, что дополнительные средства оперативно выделяются на закупку всех видов обмундирования.

«Контракт идет полным ходом», — указал он.

19 октября президент России Владимир Путин заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц.

Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат. Тем временем премьер-министр дал поручение главе Минфина Антону Силуанову лично контролировать ход ежемесячных выплат военным, которых призвали в рамках частичной мобилизации. В этом же месяце Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих. Их трудовые договоры будут приостановлены на время мобилизации и возобновятся по возвращении.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Законодатели сразу же включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные россияне освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж.