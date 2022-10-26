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РИА Новости

ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57

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Модернизированный самолет пятого поколения Су-57 на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова
Модернизированный самолет пятого поколения Су-57 на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова.
Источник изображения: © Фото : ОАК

В ОАК сообщили, что первый полет модернизированного Су-57 прошел без замечаний

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На истребителе пятого поколения Су-57 модернизировали бортовой комплекс оборудования, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"ОКБ Сухого в составе ОАК ведет работу по совершенствованию Су-57. Двадцать первого октября на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого Герой Российской Федерации Сергей Богдан", — сказали в корпорации.

Первый полет обновленного истребителя прошел без замечаний и длился 56 минут, добавили в ОАК.

На Су-57 также испытывают "комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения".

Кроме того, специалисты обеспечили возможность установки двигателя второго этапа на обновленный самолет.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет создали с применением технологий малозаметности, он может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками и оснащен передовой электроникой.

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Истребитель 5 поколения
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