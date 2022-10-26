Истребители Су-27 Балтийского флота провели учебные бои над Балтийским морем

В полетах участвовали около 10 экипажей

КАЛИНИНГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Около 10 экипажей истребителей Су-27 Балтийского флота задействовали в учениях, на которых отработали тактику боев и приемы противодействия с условному противнику в небе над Балтийским морем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба флота.

"Истребители Су-27 авиаполка морской авиации Балтийского флота провели учения с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника. Летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах", - рассказали в пресс-службе.

Осуществив поиск условного нарушителя воздушной границы Российской Федерации, летчики атаковали "неприятеля", осуществив маневры уклонения от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных условным противником, уточнили в пресс-службе. В общей сложности в полетах было задействовано около 10 экипажей Су-27.

Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

"Помимо совершенствования летной выучки, экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области", - подчеркнули во флотской пресс-службе.

Су-27 (по классификации НАТО: Flanker - "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.