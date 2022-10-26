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ТАСС

Первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57 прошел 21 октября

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Пресс-служба ОАК

Полет длился 56 минут и прошел без замечаний

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Первый испытательный полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57 состоялся на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова 21 октября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

"ОКБ Сухого в составе ОАК ведет работу по совершенствованию Су-57. 21 октября на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний", - говорится в сообщении.

В ОАК также сообщили, что на самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. "Также на самолете обеспечена возможность установки двигателя второго этапа", - отмечается в сообщении.

Новейший истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия. 

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Сухой ПАО
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