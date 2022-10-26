В Госдуму внесли пакет законопроектов об особенностях гособоронзаказа в период мобилизации

Один из документов устанавливает порядок и условия передачи активов предприятий, находящихся в стадии конкурсного производства в процедуре банкротства, предприятиям, выполняющим ГОЗ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по экономической политике и по промышленности и торговле Максимом Топилиным и Владимиром Гутеневым внесла в Госдуму пакет законопроектов, касающихся особенностей расчетов по гособоронзаказу (ГОЗ) в период мобилизации. Документы размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В соответствии с первым законопроектом, головному исполнителю, исполнителю ГОЗ предоставляется право использовать в период мобилизации и в военное время единый отдельный счет, открытый по одному из госконтрактов или контрактов по ГОЗ в уполномоченном банке для расчетов по всем госконтрактам или контрактам по ГОЗ, заключенным данным головным исполнителем или исполнителем. О таком решении головной исполнитель, исполнитель ГОЗ должен уведомить уполномоченный банк. При использовании единого отдельного счета на данный счет переводятся все денежные средства с остальных отдельных счетов, которые ранее были открыты, и которые подлежат закрытию в связи с использованием единого отдельного счета.

К единому отдельному счету применяются положения закона "О государственном оборонном заказе", регулирующие использование отдельного счета (исключение - если по единому отдельному счету допускается исполнение исполнительных документов, предусматривающих взыскание денежных средств в пользу организаций, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа), а также обеспечивающие выполнение требования об использовании отдельного счета каждого госконтракта. Корреспондирующие нормы вносятся в закон "О государственном оборонном заказе", они имеют отсылочный характер к нормам законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Реализация законопроекта призвана оптимизировать временные и финансовые затраты хозяйствующих субъектов в период мобилизации или военного времени", - указывают авторы документа.

Второй законопроект, вносящий изменения в закон "О несостоятельности (банкротстве)", разработан с учетом особенностей современного этапа развития международной ситуации в условиях санкционного режима и направлен на регулирование особенностей передачи имущественных комплексов организаций, в отношении которых открыто конкурсное производство, организациям, выполняющим ГОЗ в период мобилизации и в военное время. Этот законопроект устанавливает порядок и условия передачи активов предприятий, находящихся в стадии конкурсного производства в процедуре банкротства, предприятиям, выполняющим ГОЗ.

Законопроект устанавливает право арбитражного суда, осуществляющего рассмотрение дела о банкротстве, в течение пяти дней с момента поступления решения коллегии Военно-промышленной комиссии РФ (коллегия ВПК), принятого в период мобилизации или в военное время, о передаче по акту приема-передачи имущества должника организации, выполняющей ГОЗ, выносить подлежащее немедленному исполнению определение о приостановлении конкурсного производства в отношении организации, указанной в решении коллегии ВПК.