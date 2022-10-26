Войти
ТАСС

В Швейцарии заявили, что вопрос о финансировании восстановления Украины требует прояснения

261
0
0
Швейцария
Швейцария.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Президент страны Иньяцио Кассис подчеркнул, что "центральным элементом" процесса восстановления должно быть доверие между Киевом и международными партнерами

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил во вторник в Берлине на конференции по восстановлению Украины, что вопрос об источниках и механизме финансирования восстановительных работ требует прояснения. Он подчеркнул, что "центральным элементом" процесса восстановления должно быть доверие между Киевом и международными партнерами, а также между властями и гражданами.

Кассис сослался на итоги своего визита на Украину, состоявшегося в минувший четверг. "Мои дискуссии на Украине показали, что многие аспекты процесса восстановления все еще требуют прояснения", - сказал президент. Речь идет, пояснил он, о том, "какую форму примет международная координация, какая руководящая структура будет вести этот процесс, какие источники финансирования имеются в наличии и какие финансовые механизмы есть под рукой".

"Доверие - центральный элемент этого процесса. Доверие между Украиной и ее международными партнерами, но также доверие между украинскими гражданами и их властями", - подчеркнул Кассис. Он заверил, что Швейцария "остается надежным партнером", однако вместе с тем счел нужным напомнить, что его страна, будучи нейтральной, не поставляет оружие Киеву.

Во вторник в Берлине проходит международная конференция по восстановлению Украины, организованная Группой семи. На открытии мероприятия выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В форуме также принимают участие международные организации, эксперты, аналитики, ученые и представители гражданского общества. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в онлайн-выступлении на конференции, что Запад должен учредить своего рода "финансовый Рамштайн" для восстановления страны, однако пока Киев не получил на эти цели ни цента.

Рамштайн - военная база в ФРГ, где проходят заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швейцария
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
01.06.2022
Франция обречена на атомную зависимость от России
21.03.2022
Действия НАТО против России – безумие и самоубийство
28.02.2022
От SWIFT до сил сдерживания. Отношения РФ и Запада обостряются из-за ситуации на Украине
14.10.2021
США не пригласили Россию на первую многостороннюю встречу по борьбе с кибервымогательством
28.12.2017
"У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
14.05.2014
Новый старый мир
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 09:19
  • 4
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 26.10 09:14
  • 1
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”