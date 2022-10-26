В Швейцарии заявили, что вопрос о финансировании восстановления Украины требует прояснения

Президент страны Иньяцио Кассис подчеркнул, что "центральным элементом" процесса восстановления должно быть доверие между Киевом и международными партнерами

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил во вторник в Берлине на конференции по восстановлению Украины, что вопрос об источниках и механизме финансирования восстановительных работ требует прояснения. Он подчеркнул, что "центральным элементом" процесса восстановления должно быть доверие между Киевом и международными партнерами, а также между властями и гражданами.

Кассис сослался на итоги своего визита на Украину, состоявшегося в минувший четверг. "Мои дискуссии на Украине показали, что многие аспекты процесса восстановления все еще требуют прояснения", - сказал президент. Речь идет, пояснил он, о том, "какую форму примет международная координация, какая руководящая структура будет вести этот процесс, какие источники финансирования имеются в наличии и какие финансовые механизмы есть под рукой".

"Доверие - центральный элемент этого процесса. Доверие между Украиной и ее международными партнерами, но также доверие между украинскими гражданами и их властями", - подчеркнул Кассис. Он заверил, что Швейцария "остается надежным партнером", однако вместе с тем счел нужным напомнить, что его страна, будучи нейтральной, не поставляет оружие Киеву.

Во вторник в Берлине проходит международная конференция по восстановлению Украины, организованная Группой семи. На открытии мероприятия выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В форуме также принимают участие международные организации, эксперты, аналитики, ученые и представители гражданского общества. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в онлайн-выступлении на конференции, что Запад должен учредить своего рода "финансовый Рамштайн" для восстановления страны, однако пока Киев не получил на эти цели ни цента.

Рамштайн - военная база в ФРГ, где проходят заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.