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ТАСС

В Свердловской области планируют привлекать кадры для ОПК из других регионов

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Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" в цеху завода "Уралтрансмаш"
Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" в цеху завода "Уралтрансмаш".
Источник изображения: © Пресс-служба "Уралтрансмаша"

В рамках действующего федерального законодательства привлечение трудовых ресурсов из других регионов возможно для региона не ранее 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют привлекать кадры для предприятий оборонно-промышленного комплекса из других регионов. Об этом сообщила на заседании регионального заксобрания и. о. директора областного департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

В августе министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин сообщал, что потребность предприятий ОПК региона в специалистах составляет до 6 тыс. человек до конца года.

"В связи с проведением специальной военной операции значительно выросло количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. С целью привлечения граждан для работы на предприятиях ОПК нами прорабатывается вопрос межтерриториального подбора необходимых работников и их релокации", - сказала Бордюгова.

Она добавила, что в рамках действующего федерального законодательства привлечение трудовых ресурсов из других регионов возможно для Свердловской области не ранее 2024 года. Власти региона направили в Министерство труда обращение с просьбой предоставить это право уже со следующего года. Бордюгова также сообщила, что в 2023 году в регионе выделят порядка 4 млн рублей на переподготовку кадров для предприятий ОПК.

В состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более 100 предприятий и организаций ОПК региона, среди них "Уралвагонзавод", "Уралтрансмаш" (единственный в стране производитель самоходных артиллерийских орудий), НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова (одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности), ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" (занимается разработкой и производством зенитных ракетных комплексов). 

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Компании
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
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