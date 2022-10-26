США готовы сотрудничать с Россией там, где им выгодно. Но Европе запрещено

Geopolitika.news: США запретили Европе не только сотрудничество, но и общение с Россией

Возможностей держать конфликт под контролем становится все меньше, пишет Geopolitika.news. США не хотят договариваться с Россией по Украине. Однако они готовы сотрудничать с Москвой там, где им выгодно. Но ЕС даже думать об этом запрещено.

Зоран Метер

У Североатлантического альянса большое преимущество в конвенциональном оружии, а у России — в ядерном, прежде всего тактическом. Таким образом, ситуация времен холодной войны полностью изменилась, ведь тогда Запад очень отставал от Советского Союза и Варшавского пакта в конвенциональном оружии, но превосходил в ядерных тактических ракетах. Поэтому доктрина НАТО того времени предполагала применение тактического ядерного оружия в случае невозможности отразить нападение врага, атакующего конвенциональными средствами (ядерная эскалация ради деэскалации). Сегодня такой вариант рассматривает уже Владимир Путин.

Резкие изменения положения на Украине и вокруг нее наложили серьезный отпечаток на международную геополитическую обстановку на прошлой неделе. Никуда не делся и неизбежный энергетический кризис, высокая инфляция и растущие экономические проблемы, сотрясающие Европу. В европейских столицах продолжаются протесты, которые все больше усиливаются и начинают влиять на политику. Крепнут левые и правые тенденции, и не исключена даже резкая смена власти, как, например, недавно в Италии на внеочередных выборах. Там у руля встали ультраправые, а евроцентристы потерпели тяжелое поражение.

Над всем этим нависла опасная тень возможного масштабного конфликта между Россией и НАТО. Также растет напряжение в Восточном Средиземноморье из-за обострения отношений между двумя важными членами Североатлантического альянса — Грецией и Турцией.

Среди важных элементов мирового геополитического характера можно выделить принятие новой американской Национальной стратегии безопасности на ближайшие четыре года. Россия названа там прямой угрозой международному порядку, а Китай — главной долгосрочной угрозой и для мирового порядка, и для Соединенных Штатов Америки, и рассматривается как конкурент в военной и экономической области. Угрозу США усматривают и в ХХ-м съезде Коммунистической партии Китая, на котором благодаря переизбранию нынешнего партийного руководителя и китайского лидера Си Цзиньпина будет утверждено продолжение прежней политики "социализма с китайским лицом".

Террористическое нападение на Крымский мост как увертюра к эскалации

Ранним утром восьмого октября было совершено террористическое нападение на Крымский мост, который Москва причисляет к стратегической инфраструктуре России. Затем последовали мощные ракетные удары РФ по ключевой энергетической, телекоммуникационной и военно-командной инфраструктуре по всей Украине. Таким образом, снова остро встал вопрос об опасной эскалации войны и включении Североатлантического альянса в прямой вооруженный конфликт с Россией. Вновь оживились дискуссии, продолжавшиеся уже несколько недель, на тему возможного применения Россией ядерного оружия и последующего возможного ответа Запада.

Больше нет смысла возвращаться в прошлое и искать там причины и виновников сложившегося на Украине положения. Важнее всего сейчас — найти способы предотвратить расширение конфликта и его превращение в Третью мировую войну.

Поэтому мы сосредоточимся на текущих военных событиях и на динамике процессов в вооруженном конфликте на Украине, ведь в конечном счете именно там определяется победитель и побежденный.

Также немаловажно следить за тем, кто из противоборствующих сторон перехватывает политическую и военную инициативу, так как инициатива дает преимущество и обладает важным психологическим воздействием.

Тактическая "колыбельная" и эскалация

После бесславного отхода с территорий под Киевом, столицы Украины, российские силы сосредоточились на Донбассе (юго-восток Украины). Сначала инициатива была за ними, хотя украинцы жестко и упорно оборонялись, выстроив за восемь лет профессиональную оборону. Ее строили с расчетом именно на то, что происходит сейчас, то есть на вооруженный конфликт с Россией, а не с повстанцами. Кроме того, россияне овладели важнейшим портом на Азовском море — Мариуполем, тем самым отрезав Украину от значимой акватории. Потом россияне взяли под контроль и всю самопровозглашенную Луганскую Народную Республику, заняв два последних больших города, остававшихся в руках украинцев: Северодонецк и Лисичанск (последний — в начале июля).

После этого надолго воцарилась патовая ситуация. Продолжались изнурительные позиционные бои с преимущественным применением мощной артиллерии с обеих сторон, что не позволяло осуществлять прорывы на линии соприкосновения. Таким образом, инициативы не было ни у кого, хотя российская сторона все же стремилась к территориальным продвижениям.

Эта тактическая "колыбельная" (кровавая и разорительная) продолжалась почти два месяца. А потом нас всех удивил большой успех украинского наступления на севере под Харьковом (наступление анонсировалось на юге, где и началось в конце августа, но оказалось безуспешным; погибло много украинских солдат, и было потеряно много военной техники). В российских рядах это спровоцировало смятение, паническое бегство. Кроме того, российская общественность и аналитические круги впервые откровенно выразили недовольство командованием российской специальной военной операцией вообще. Таким образом, инициатива опять перешла к Киеву, а у россиян возникли проблемы.

Непредсказуемый Владимир Путин и дезориентированный Владимир Зеленский

Но, как обычно, российский президент Владимир Путин реагирует совершенно непредсказуемо и предпринимает шаги далекоидущего военного и геополитического характера. Он начал частичную военную мобилизацию и провел референдумы в четырех украинских юго-восточных регионах, полностью или частично контролируемых российскими силами, для их присоединения к Российской Федерации. Вскоре так и было сделано: российская территория расширилась еще на 107 тысяч квадратных километров, а у России появились еще около восьми миллионов новых граждан. Российская общественность снова воодушевилась, как было после Крыма в 2014 году. Поднялся моральный дух российских сил на украинском поле боя, и инициатива снова оказалась на российской стороне.

Владимир Зеленский был дезориентирован. Он подписал на улице вместе с председателем парламента и министром обороны странный документ, в котором потребовал немедленно принять Украину в Североатлантический альянс. Как и ожидалось, в ответ Владимир Зеленский получил отказ как от руководства НАТО, так и от Вашингтона. Все же решение о вступлении в военный союз так не принимается: есть четкие процедуры и столь же ясные условия.

Правда, в обмен Владимир Зеленский получил от Запада твердые гарантии того, что Запад никогда не признает новую российскую реальность. Киеву дали понять, что он должен продолжать военные действия ради возвращения всех отчужденных территорий и получит в этом поддержку. Поэтому российская радость продолжалась совсем недолго, и вскоре украинцы снова перешли в наступление — на этот раз на юге, что вылилось в самые серьезные российские территориальные потери в северной части (вдоль правого берега Днепра) Херсонской области, которую недавно присоединили к Российской Федерации, и которая очень важна со стратегической точки зрения, так как является "воротами" Крыма.

Примерно в то же время произошел и упомянутый террористический акт на Крымском мосту, а затем начались российские воздушные нападения, которые ослепили большую часть территории этой страны, оставив их без света, воды и отопления. Ударам предшествовали инфантильные заявления некоторых политиков вроде эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, который приветствовал удар по Крымскому мосту, заявив: "Эстония, конечно, приветствует и отдает должное украинским силам специального назначения, которые, предположительно, стоят за этой операцией". Случившееся он связал с "поздравлениями" к 70-летию Владимира Путина. На улицах Киева множество людей делали селфи на фоне большого изображения Крымского моста, охваченного пламенем. Но настоящее пламя всего через два дня охватило всю Украину.

Нападение на мирное население или удары по критической инфраструктуре?

Российское государственное руководство утверждает, что российские силы нанесли массированные удары по военным и энергетическим объектам и командным центрам, то есть по ключевой украинской инфраструктуре. Это правда с военной точки зрения. Заявлено о двойственном характере этих инфраструктурных объектов: помимо того, что они служат мирным целям, обеспечивая, например, электроэнергией жилые кварталы, они еще используются украинской армией. Многие из этих объектов служат для планирования, а также для переброски сил и доставки вооружений. Например, вся железнодорожная инфраструктура основана на электрической энергии, без которой не ездят локомотивы и не работают семафоры и другое оборудование путей сообщения.

С другой стороны, Киев и Запад сообщают, что российские удары поражают гражданские сооружения, и что их цель — уничтожение украинского народа. Но эти заявления опровергаются даже той информацией, которую публикует сам Киев. По его официальным данным, за первые два дня российских ударов погибли всего 19 мирных жителей! При такой интенсивности и охвате ударов жертв крайне мало, и это понимают все мировые военные аналитики. Таким образом, удары наносятся очень точно и с совершенно другими, военными и психолого-пропагандистскими, целями.

Послание Вашингтону, которое не хотят слушать

Массированные российские удары по украинским регионам вдали от линии фронта не только указывают на изменение российской военной тактики, а может и стратегии, но и транслируют ясное политическое послание Западу, прежде всего Вашингтону. Их интенсивный и в то же время ограниченный характер оставляет место для вероятного диалога, то есть подобные удары не обязательно отражают картину будущих российских военных действий.

Тем не менее для танго нужны двое. Так, уже на следующий день некоторые влиятельные западные СМИ попытались нивелировать российские успехи, написав об их ограниченности, о том, что украинские системы ПВО обезвредили большое количество ракет и так далее. Хотя это полностью противоречит словам высокопоставленных украинских руководителей о необходимости скорейшей отправки систем ПВО на Украину для защиты от будущих российских ударов, ведь Украина располагает всего десятью процентами от нужного количества таких систем. Выбиваются и заявления украинского министра энергетики, по словам которого, в результате российских ударов Украина осталась без 30% всей своей электроэнергии. Если к этому добавить, что ранее Украина лишилась еще и Запорожской АЭС, которая поставляла до 20% всей электроэнергии в стране, то нетрудно, суммировав все, понять, что Украина де-факто за два дня осталась без половины свой электроэнергии.

Также в СМИ слышны небылицы о том, что у России уже не хватает ракет, потому что их все она истратила, и теперь ей придется ждать еще месяц, прежде чем запасы восполнятся. Эти заявления уже опровергнуты на деле, поскольку удары продолжились. С другой стороны, Москва ясно дала понять, что в первые дни воспользовалась всего десятью процентами от максимально возможного ракетного расхода, который может себе позволить за день.

Кроме того, поскольку российские удары в Киеве и на Западе преподносят исключительно как удары по гражданским объектам с целью уничтожения населения, ясно, что диалога между Москвой и Киевом (или Россией и Западом) не получится. Также понятно, что Россию и ее государственное руководство продолжат очернять как на политическом уровне (в разных международных организациях), так и в СМИ. От западной общественности потребуют с пониманием отнестись к еще более широкому участию Североатлантического альянса в украинских боях посредством поставок новых и еще более современных типов вооружений Киеву.

Если вспомнить, что на прошлой неделе говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, то станет понятно, что прийти к диалогу будет очень трудно. "Мы считаем, что Украина должна победить и разбить российские войска, ведь если победит Владимир Путин, поражение потерпят не только украинцы, но и все мы. Мы станем уязвимы к дальнейшей агрессии России и поэтому должны задействовать резервы НАТО для обеспечения Украины оружием".

Вместо переговоров новые поставки оружия

На прошлой неделе США и западные союзники решили в рамках так называемой группы Раммштайн, а это 50 государств, которые отправляют военную и другую помощь Украине, увеличить объемы военной помощи и впервые пообещали поставить Киеву современные системы ПВО. На прошлой неделе так уже поступила Германия, отправив свою первую систему ПВО IRIS Киеву. Также западные страны не исключают поставок новых ракет большой дальности, до 300 километров, для систем "Хаймарс", которые способны поражать цели глубоко в тылу противника, и которые требует Киев.

Я напомню, что на прошлой неделе Москва повторила устами заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и российского посла в США Анатолия Антонова, что поставки подобных ракет окончательно включат США в конфликт и приведут к прямому военному столкновению России с Североатлантическим альянсом, а также, цитирую, "Третьей мировой войне"!

У этих рискованных американских решений есть две причины — политическая и политиканская.

В политическом плане это ответ на российский шаги, прежде всего, на референдумы об аннексии новых украинских территорий, а также на частичную мобилизацию. При этом России наносят большой ущерб в военном и политическом смысле с помощью санкций и, как утверждает администрация Байдена, ввергают ее в международную изоляцию. Хотя за пределами так называемого коллективного Запада никакой изоляции почти нет.

Есть еще политиканский аспект в свете предстоящих американских выборов в Конгресс в начале ноября, на которых, судя по опросам, демократы почти точно лишатся важнейшей Палаты представителей. Администрация Джо Байдена хочет продемонстрировать силу и показать, что не боится ни России, ни злого Владимира Путина, и что поможет украинцам одержать победу. Все это должно перекрыть прошлогоднее поражение в Афганистане - именно так подавляющее большинство американской общественности и аналитиков воспринимают американский уход из этой страны, который в августе прошлого года осуществила администрация Байдена.

Релятивизация ядерного оружия

У НАТО большое преимущество в конвенциональном оружии, и у России — в ядерном, прежде всего тактическом, о котором сейчас и идет в основном речь.

Во времена холодной войны ситуация была прямо противоположной. Тогда Запад очень отставал от Советского Союза и Варшавского пакта в конвенциональных вооружениях, но превосходил в ядерном тактическом оружии. По этой причине, а это важно отметить, доктрина Североатлантического альянса того времени предполагала применение тактического ядерного оружия в случае невозможности отразить нападение врага, атакующего конвенциональными средствами (ядерная эскалация ради деэскалации). Именно это сегодня предполагает и современная российская военная доктрина в отношении российских территорий. А к ним, с точки зрения новой российской реальности, теперь относятся четыре региона на юго-востоке Украины. То есть ситуация крайне неопределенная и взрывоопасная, и нет никого, кто готов спрогнозировать дальнейшее развитие событий и, прежде всего, реакцию Москвы.

Насколько взрывоопасна ситуация, подтверждают и заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. На прошлой неделе на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге он заявил, что российский "ядерный удар по Украине спровоцирует ответ Евросоюза, США и НАТО", и что он "будет не ядерным", но "его военная мощь будет огромной". Также Боррель заявил, что масштабы военной мести Запада "уничтожат российские войска".

При этом интересно, но и крайне тревожно, что в экспертных и военных кругах США преобладает мнение о том, что применение американцами современного и высокоточного конвенционального оружия не спровоцирует российский ядерный ответ, поскольку удар США не будет ядерным. Да, это так, но по своим свойствам и воздействию этот удар нанесет врагу такой же ущерб, как и тактическое ядерное оружие, то есть будет стратегическим, поскольку решит стратегические задачи и может даже затронуть Москву.

Я бы сказал, что вышеописанное понимание российской доктрины применения ядерного оружия совершенно ошибочно. Американская сторона делает ставку на везение, то есть на то, что противник не решится на столь радикальный шаг, поскольку обе стороны понимают — в ядерной войне не будет победителей. То есть США надеются, что противник блефует.

Крайне опасная американская игра. Тем более что понятно, кто в ней прижат к стенке, а кому физически вообще ничто не угрожает, то есть у кого остается еще большое пространство для маневра. Вести такие "шахматные партии" с Владимиром Путиным, который известен как мастер геополитических игр, признайте, неразумно. Ведь Владимир Путин не умирает от рака, не трясется, не паникует, не истерит, хотя СМИ все это приписывали ему после начала вооруженного конфликта на Украине. Владимир Путин не изолирован на международном уровне (если исключить коллективный Запад), а его государство не рушится под бременем жестких санкций. То есть он "твердо стоит на ногах". Даже Джо Байден в недавнем интервью CNNзаявил, что Владимир Путин — "рациональный геополитический игрок", или в переводе с политического на нормальный язык Владимир Путин — человек, с которыми можно договариваться и приходить к соглашениям. Другое дело, что сейчас это не соответствует интересам США, прежде всего, из-за серьезных внутренних трений. Кроме того, Вашингтону важно сохранить лицо на международной арене ради удержания американского доминирования. Хотя в нынешние, крайне опасные, времена ни один нормальный человек не посмеялся бы над американо-российским договором, особенно если бы он касался предотвращения прямого вооруженного столкновения двух держав. Точно так же в прошлом никто не посмеивался над договором Москвы и Вашингтона при решении Карибского кризиса. Более того, мир тогда единодушно приветствовал решение о мирном сосуществовании двух противопоставленных друг другу во всем полюсов.

Почему украинский кризис опаснее Карибского

Однако есть одно существенное отличие Карибского кризиса от нынешнего украинского. Украинский кризис намного опаснее, поскольку сложнее. После Карибского кризиса ни США, ни СССР ничего не потеряли, и международные отношения сохранили свою основу в виде действовавших прежде правил внутри мировых блоков.

Однако возможный договор США с Россией об Украине подтвердил бы крах существующего мирового порядка, то есть утрату США доминирующего положения. В этом заключается одна из основных причин того, что Вашингтон не хочет переговоров, а точнее утверждает, что поддерживает дипломатическое решение конфликта, но переговоры возлагает на Москву и Киев. Соединенные Штаты Америки не желают вести их от имени Киева, хотя, разумеется, все понимают, что Киев делает только то, что приказывает ему Вашингтон. На прошлой неделе об этом откровенно заявил и венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, украинская война может завершиться только договором РоссииФедерации и США и никак иначе.

Парадокс состоит в том, что США, несомненно, любой ценой хотят избежать прямого вооруженного конфликта с Россией, то есть Третьей мировой войны. Это еще раз подтверждает, насколько рискованную игру начал Вашингтон после начала российской спецоперации на Украине. Тем не менее США продолжают вооружать Украину все более современными вооружениями, несмотря на тот факт, что Москва откровенно заявляет — эта политика приведет к Третьей мировой.

Мы в той точке, в которой мы сейчас. Переговоры невозможны; эскалация войны неизбежна, а возможностей держать его под контролем все меньше.

После недавнего интервью Джо Байдена CNN, вероятно, отпала и возможность переговоров между ним и Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", запланированном в ноябре в Индонезии, поскольку сам Байден исключил такой вариант. Правда, к тому моменту американские выборы уже пройдут, и посмотрим, как в итоге все обернется.

К переговорам с Россией Киев призвал и румынский министр обороны, а также турецкий президент. Особенно интересным было предложение Турции, которая позвала за стол переговоров лидеров России, США, Великобритании, Франции и Германии, оставив за собой роль посредника. Седьмого октября турецкое издание Milliyetсообщило, что послание с этим предложением уже отправлено в Вашингтон и первая реакция была очень позитивной.

Однако все это ни к чему не приведет, поскольку риторика зашла слишком далеко. Достаточно вспомнить недавнее заявление "Большой семерки" о справедливом мире на Украине, который должен включать следующее: соблюдение устава ООН о защите территориальной целостности Украины, способность Украины защищать себя сейчас и в будущем, план ее восстановления, в том числе способы взыскания средств с России (читай доступ к замороженным финансовым активам РФ в западных банках) и ответственность России за преступления, совершенные во время вооруженного конфликта.

Если кто-то считает, что все это предпосылки для диалога с Москвой, то он сумасшедший.

ООН из платформы для решения конфликтов превратилась в место для наказания России и Китая

Но "Большая семерка" так считает, потому что осталась тем, чем была, то есть платформой для продвижения и защиты западных интересов. А вот подлинная проблема нависла над ООН, которая из международной организации для решения конфликтов превратилась в платформу для наказания России и Китая, а также для давления на малые страны и принуждениях их голосовать за предложенные резолюции "правильно". Сейчас СМИ на Западе ликуют от того, что Генеральная ассамблея ООН недавно проголосовала 143 голосами за резолюцию, осуждающую Россию за аннексию территорий Украины. На деле же это ничего не изменит, и подтверждение тому факт, что все то же самое проделывалось после аннексии Крыма в 2014 году, но и тогда ничего не произошло.

Главное тут — просто создать у "отечественной общественности" впечатление успешности политики, ведущей к международной изоляции России. И тут совершенно не играет роли тот факт, что пять государств, которые проголосовали против резолюции, и 45, которые воздержались, составляют подавляющую часть мирового населения. Интересно, что даже в упомянутой новой американской Национальной стратегии безопасности мельком отмечается провал политики международной изоляции России. Более того, в тексте стратегии, занимающем 48 страниц, эта страна много раз называется "великой державой", и ничего не сказано, помимо необходимости нанести ей поражение на Украине, о стратегическом уничтожении российского государства. Хотя в последние месяцы об этом много говорили высшие политические и военные руководители. В конце раздела о России даже сказано, что США выгодно сотрудничать с Россией в тех областях, которые интересуют США. Конечно, остается вопрос, нужно ли это России? Тем не менее об этом, то есть о сотрудничестве с Россией в сферах, интересующих Вашингтон, 21 октября еще раз сказал Госсекретарь Энтони Блинкен. Европейскому Союзу и его членам стоило бы задуматься над этим заявлением, учитывая, что им де-факто запрещено не только сотрудничество с Россией в стратегически важных областях, но и даже общение с Москвой. Тех европейских политиков, кто выступает за диалог с ней, тут же автоматически клеймят русофилами, и делают это, прежде всего, восточные члены ЕС и, конечно, Украина. Кто за ними стоит, хорошо известно!

Эксгибиционизм Борреля и критика США из уст Бруно ля Мер

На прошлой неделе обеспокоенность в связи с тем, что Евросоюз, обремененный доселе невиданными проблемами, может остаться за кулисами высокой международной политики, выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Сначала он в очень искреннем обращении к послам стран ЕС констатировал следующее: "Наше процветание основывалось на дешевых энергоносителях, которые шли из России… И доступе на большой китайский рынок для экспорта и импорта, для передачи технологий, для инвестиций и дешевых товаров". Он также отметил, что сегодня Европейский Союз вынужден искать новые способы получения энергии — внутри ЕС, чтобы не заменять одну зависимость другой. Он подразумевал США. "Это приведет к значительному реструктурированию нашей экономики, — сказал Боррель. — США заботятся о нашей безопасности. Китай и Россия остаются основами нашего процветания. Но этого мира больше не существует… Кто знает, что произойдет в ближайшие два года или уже в ноябре? Что произойдет, если вместо Байдена в Белом доме окажется Трамп или кто-нибудь вроде него? То есть сложилась сложная ситуация, внутри и за рубежом, и прежние рецепты больше не работают. Мы все больше обеспокоены безопасностью, и под угрозой наше внутреннее единство".

Жозеп Боррель правильно понимает происходящее, но не намечает никаких способов для решения проблем, или они, как обычно, сводятся только к избитой теме зеленой энергетики, как будто она способна решить все европейские проблемы.

Тут нужно напомнить слова, сказанные французским министром финансов Бруно ля Мером на прошлой неделе в парламенте Франции. Он раскритиковал США, заявив, что американский СПГ для Европы в четыре раза дороже, чем на американском рынке.

"Мы не можем согласиться с тем, что наш американский партнер продает свой СПГ по цене в четыре раза выше, чем та, по которой он продает газ собственным компаниям", — сказал Бруно ля Мер, призвав к "более равным экономическим отношениям в области энергетики между американскими союзниками и европейским континентом". "Мы не можем позволить, чтобы конфликт на Украине способствовал укреплению американского экономического доминирования и ослаблению Европы", — сказал Бруно ля Мер во время обсуждения французского бюджета.

Зима и протесты

Европейскому Союзу предстоит тяжелая зима, и по всей его территории ширятся протесты. Тем временем британское издание "Экономист" публикует очень печальную с точки зрения амбиций Брюсселя статью о том, что ЕС проиграл экономическую и энергетическую войну с Россией. Издание утверждает, что Евросоюз стоит на пороге рецессии, а экономическое состояние России улучшается, и что Владимир Путин, "избежав экономического коллапса, удвоит свои усилия и поднимет ставки на международной и внутренней арене".

В заключение отмечу, что Владимир Путин, судя по всему, именно это и делает. На прошлой неделе он обсуждал с турецким президентом Реджепом Эрдоганом создание газового хаба в Турции и строительство дополнительного газопровода через Черное море. Газ, который по нему пойдет, будет снабжать Юго-Восточную Европу. В этом хабе можно будет регулировать цены "на нормальном рыночном уровне без политического подтекста", ведь сейчас они слишком высоки, как сказал российский лидер. Он явно продолжает свою игру и "сыплет соль на рану" жаждущему энергоносителей Европейскому Союзу.