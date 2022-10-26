Песков не стал комментировать статус Рогозина в зоне СВО

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Никаких кадровых решений в отношении бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Рогозин сообщил в телеграм-канале, что находится в зоне специальной военной операции на Украине. Песков воздержался от ответа на вопрос, в каком качестве приехал в зону СВО Рогозин.

Песков отрицательно ответил на вопрос, было ли сделано экс-главе "Роскосмоса" новое кадровое предложение. "Нет, не принималось (кадровых решений в отношении Рогозина", - сказал представитель Кремля, добавив, что "мы никогда наперед не говорим о кадровых решениях".