Войти
ТАСС

Космическое управление США начало исследование НЛО

258
0
0
Источник изображения: © AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Комиссия сосредоточится на изучении незасекреченных данных. Первые результаты опубликуют в середине 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Работа первой в своем роде комиссии по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО), сформированной Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), началась в понедельник. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters. Девятимесячная работа комиссии по исследованию НЛО будет полностью сосредоточена на изучении незасекреченных данных и информации, полученной от правительства и коммерческого сектора.

Группу из 16 экспертов в различных научных сферах - от физики до астробиологии - возглавил астрофизик Дэвид Сперджел, а первые результаты исследования будут опубликованы в середине 2023 года.

Под НЛО подразумеваются "наблюдения явлений в воздухе, которые невозможно идентифицировать в качестве летательных аппаратов или известных природных явлений".

В июне NASA сообщило, что займется собственным исследованием НЛО с научной точки зрения. При этом в ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент "нет свидетельств того, что неопознанные воздушные явления по своей природе имеют внеземное происхождение".

Ранее американские законодатели впервые за несколько десятилетий провели открытые слушания с участием представителей Пентагона, посвященные случаям наблюдения неопознанных летающих объектов. Изучением этих феноменов занимается сформированная в Министерстве обороны США специальная целевая группа. NASA не являлось участником этой группы, однако Пентагон при подготовке своих выводов ранее активно консультировался с космическим ведомством.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Похожие новости
13.07.2022
Рогозин назвал решение Европы разорвать сотрудничество с «Роскосмосом» по ExoMars саботажем
01.06.2020
Утвержден экипаж корабля "Союз МС-17", отправляющегося осенью к МКС
29.05.2020
Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon
21.11.2018
Поставляемый в США двигатель РД-180 может быть использован на российской сверхтяжелой ракете
21.11.2018
Рогозин не исключил, что в США встретится с Илоном Маском
15.09.2017
Двигатели АО КБХА обеспечили успешные пуски космических ракет
27.04.2016
НАСА вложит 67 миллионов долларов в новый ионный двигатель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 09:14
  • 1
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”
  • 25.10 11:21
  • 3
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева