Украинский премьер: Немецкий комплекс ПВО IRIS-T сбивает 9 ракет из 10

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Дабы хоть как-то поддержать моральный дух населения и военных, киевский режим просто нуждается в очередной фетишизации западного оружия. Но если раньше таким «вундерваффе» были американские РСЗО HIMARS, которые все-таки относятся к классу наступательных вооружений, то теперь украинские власти поют дифирамбы оружию оборонительному.

На этот раз речь идет о немецком зенитно-ракетном комплексе IRIS-T, который был предоставлен Киеву Германией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе рабочего визита в Берлин, где он принимает участие в пятом немецко-украинском экономическом форуме, сообщил о высокой эффективности этих ЗРК.

Оно точно эффективно: 9 из 10 ракет [уничтожает], фактически спасает жизнь украинцев, поражая мишень. Это самый высокий показатель, который есть у того вооружения, которое мы видели и которым пользовались

— сообщил Шмыгаль на открытии форума, добавив, что в последние две недели Россия выпустила по гражданской, критической и энергетической инфраструктуре Украины более 300 ракет и дронов.

Украинский премьер-министр поблагодарил немецкое руководство за всю предоставляемую Украине помощь — от военной до финансовой, социальной и гуманитарной.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал дальнейшую военную помощь Украине, в частности, отправку еще трех новейших ЗРК, которые даже еще не состоят на вооружении бундесвера, в самое ближайшее время. Впрочем, о скорейшей отправке систем ПВО на Украину немецкое руководство твердит еще с весны. Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что остальные три ЗРК будут поставлены Киеву в 2023 году. Более быстрому производству мешает экономический кризис.

По неофициальным данным, ЗРК IRIS-T уже закрывает небо над Киевом. Остальные украинские города пока что защищаются советскими системами ПВО, которые не только малоэффективны против российских ракет и дронов-камикадзе, но, как стало известно, к ним практически закончились боеприпасы.

Впрочем, очень быстро возникла проблема с БК и для единственной системы IRIS-T. Пару дней назад Шмыгаль потребовал от Германии срочно поставить дополнительные ракеты к ЗРК по причине того, что уже поставленные слишком быстро заканчиваются: «счет идет на дни». Как обстоят дела с производством боеприпасов к новейшей системе ПВО у нерасторопного немецкого ВПК пока что неизвестно.

Сегодня стало известно, что все-таки сумевшему добраться в Киев после нескольких отмен визита президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру прямо на вокзале вручили букет ирисов с намёком на военную технику — системы ПВО IRIS-T.

Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда неслучайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь

— говорится в сообщении пресс-службы Украинских железных дорог, поездом которой Штайнмайер добрался на Украину.