Лавров: Запад наращивает поставки оружия Украине в стремлении разрушить Россию

Глава МИД РФ подчеркнул, что коллективный Запад во главе с США, "рвущийся к мировому господству", развязал против РФ "тотальную гибридную войну"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия и предоставляет разведданные киевскому режиму. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к пленарному заседанию XXIV Всемирного русского народного собора, которое зачитал посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскольдович.

"В качестве одного из рычагов сдерживания нашей страны западники используют преступный русофобский режим [президента Украины Владимира] Зеленского. Видим, как Вашингтон и его союзники по НАТО наращивают поставки украинским неонацистам летального оружия, делятся с ними разведывательными данными, вербуют для отправки на Украину иностранных наемников. Все это в той или иной мере делает их участниками конфликта", - отмечается в обращении министра.

Он подчеркнул, что коллективный Запад во главе с США, "рвущийся к мировому господству", развязал против России "тотальную гибридную войну". "Своих целей недруги особо не скрывают: разрушить российскую экономику, расшатать внутриполитическую стабильность, нанести нам поражение на поле боя, а в конечном счете существенно ослабить или даже уничтожить многовековую отечественную государственность", - указал Лавров.

По его словам, этим объясняется тот факт, что сегодня "на Западе в отношении России царит культура отмены". "Отменены все ограничения на любые действия против нас. Логика такова, что если ты ненавидишь многонациональный российский народ, то тебе дозволено все", - пояснил глава МИД РФ.