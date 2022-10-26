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ТАСС

Швеция заявила о готовности увеличить помощь Украине

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Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

Стокгольм намерен поставлять Киеву более современные системы вооружений

СТОКГОЛЬМ, 25 октября. /ТАСС/. Новое правительство Швеции намерено увеличить помощь Украине, которая предполагает поставку более современных систем вооружений. Об этом заявил во вторник в интервью Шведскому радио министр обороны Пол Йонсон.

"Политическая, экономическая, а также военная поддержка Украины должна увеличиться, и это включает в себя более современное оружие", - сказал он.

Во вторник будет представлено заключение министерства обороны в отношении вооружений, которые могут быть поставлены Украине. В середине сентября лидер Умеренной коалиционной партии и нынешний глава кабинета министров Ульф Кристерссон заявил, что ситуация "острая и ждать нельзя".

Бывший глава Минобороны Швеции Петер Хультквист ранее не был уверен, что многоцелевые самоходные артиллерийские установки Archer, о которых просила Украина, будут поставлены Киеву королевством. ВС страны располагают всего 24 системами Archer, и если отправить их на Украину, то это напрямую может сказаться на обороноспособности Швеции.

В конце августа правительство Швеции приняло решение о новом пакете помощи Киеву размером 1 млрд крон (почти $100 млн), половина которого составляет военная поддержка, в том числе артиллерийские боеприпасы.

Парламент Швеции в конце марта поддержал предложение своего финансового комитета одобрить передачу Украине оборудования для разминирования и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 205 млн крон ($21,7 млн). Правительство сообщило об отправке на Украину 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых гранатометов Pansarskott 86, на это было выделено до 413,5 млн крон ($43,53 млн). Позже кабинет предложил передать противокорабельные ракетные комплексы малой дальности Robot 17, автоматические винтовки, а также еще 5 тыс. противотанковых гранатометов. Кроме того, было выделено 578 млн крон (более $57,8 млн) Центральному банку Украины, 100 млн крон (свыше $10 млн) на гражданскую оборону и 60 млн крон (более $6 млн) в фонд НАТО для поддержки Вооруженных сил Украины. 

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Страны
Украина
Швеция
Проекты
NATO
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