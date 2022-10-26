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ТАСС

Мезенцев: обороноспособность Союзного государства требует опоры на космический потенциал

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Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Госсекретарь Союзного государства напомнил, что, в частности, белорусская наземная космическая инфраструктура успешно интегрирована в единую космическую наземную инфраструктуру "Роскосмоса"

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Вопросы обороноспособности России, Белоруссии и Союзного государства (СГ) требуют опоры на космический потенциал. Об этом заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Для повышения обороноспособности России и Белоруссии, решения вопросов безопасности Союзного государства мы не обойдемся без опоры на космический потенциал", - сказал Мезенцев на встрече с журналистами перед началом работы открывшегося во вторник в Минске Восьмого белорусского космического конгресса.

Помимо вопросов безопасности важную роль играет и интеграция гражданских космических систем двух стран, отметил он. "Мы понимаем, что без развития совместных космических программ, системы связи, системы быстрого доступа в интернет, решение вопросов, которые запрашивают аграрии, землеустроители, невозможно", - отметил Мезенцев.

Госсекретарь СГ напомнил, что, в частности, "белорусская наземная космическая инфраструктура успешно интегрирована в единую космическую наземную инфраструктуру госкорпорации "Роскосмос".

"Это позволяет отслеживать и решать те задачи, которые ставятся сторонами, и, конечно, это позволяет синхронизировать и выходить на единые стандарты получения и распространения того сигнала и той информации, которые, по сути дела, и есть главная цель развития космических программ", - сказал он.

Ранее Мезенцев рассказывал ТАСС о том, что считает наукоемкие сферы перспективным направлением в плане развития союзных программ России и Белоруссии. Он особенно отмечал актуальность расширения сотрудничества в космической области. По словам госсекретаря, работа межнациональной спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли имеет особое значение для экономик двух стран, ее деятельность востребована в сельском хозяйстве и дорожном строительстве. В начале августа Мезенцев и занимавший тогда пост гендиректора Роскосмоса Юрий Борисов обсудили разработку и создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с последующим формированием космической группировки таких аппаратов Союзного государства. Они также договорились о создании рабочих групп по другим перспективным направлениям и программам в космической сфере. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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