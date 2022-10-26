Российский военный рассказал, для чего Киеву нужны наемники

Российский военный: Киев использует наемников, поскольку не умеет работать с оружием НАТО

ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Военнослужащим Киева тяжело работать на западных образцах вооружения, поэтому в украинской армии для этих целей используют иностранных наемников, рассказал журналистам боец бригады с позывным "Межа", участвующий в спецоперации в Донбассе в расчете самоходной артустановки 2С3 "Акация".

Ранее попавший в плен к военным ЛНР разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал журналистам, что не менее 100 боевиков так называемого "Иностранного легиона", в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши выполняли боевые задачи в Харьковской области. Бережного взяли в плен на сватовском направлении.

"Противник ведет контрбатарейную борьбу, ищет нас. И HIMARS (американские РСЗО) используют, и 155 миллиметров калибр [ствольную артиллерию], и отечественного производства 120-й калибр и 152-ой, но уже пореже. Видимо, мало осталось у них отечественного калибра, все больше НАТО", - рассказал боец.

По его мнению, на западном вооружении работают иностранные наемники или инструкторы. "Учитывая то, что работают достаточно профессионально, тяжело нашим братьям-славянам работать на натовских изделиях, скорее всего, иностранные наемники, как минимум советники...", - сказал военнослужащий ВС РФ.

Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".