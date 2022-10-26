Лукашенко поручил усилить систему кибербезопасности на стратегически важных объектах

Минск. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить систему безопасности на стратегически важных объектах, которые могут быть атакованы в случае кибервойны, но при этом не создавать для реализации этих задач дополнительные структуры.

"Хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров и структур. Сначала вы мне должны предложить обезопасить наше государство с учетом того, что у нас есть. Лишних денег нет для того, чтобы ходить друг за другом и что-то наблюдать", - сказал Лукашенко на совещании по кибербезопасности во вторник в Минске. Его цитирует президентская пресс-служба.

"Давайте будем исходить из того, что цели мы определили, знаем, что такое кибервойна, что такое кибербезопасность. Все это в нашей Концепции национальной безопасности прописано. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте надо и защищать. Будем исходить из этого. А не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности для того, чтобы наблюдать. Чего наблюдать? Нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны", - заявил Лукашенко.

По его словам, в мире растет количество кибератак, направленных против стратегических объектов, госорганов, предприятий, банковской системы.