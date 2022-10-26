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ТАСС

Трасс в последней речи на посту премьера Британии призвала преемника помогать Украине

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции на Даунинг-стрит, 10
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции на Даунинг-стрит, 10.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Leal

Уходящий премьер-министр пожелала Риши Сунаку успеха

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей последней речи на этом посту во вторник призвала своего преемника Риши Сунака продолжать оказывать помощь Украине.

"Мы должны быть способны переигрывать автократические режимы, где власть сосредоточена в руках небольшого круга лиц. Сейчас более, чем когда-либо, мы должны помогать Украине, - заявила она. - Мы должны продолжать укреплять обороноспособность нашей страны. Это то, чего я стремилась достичь. Я желаю Риши Сунаку всяческого успеха на благо нашей страны".

"Для меня было большой честью занимать пост премьер-министра этой великой страны, особенно возглавлять ее во время траурных церемоний по случаю смерти королевы Елизаветы II, которая служила народу в течение 70 лет, и приветствовать восхождение на трон Его Величества короля Карла III", - сказала Трасс.

Среди основных достижений своего правительства она отметила отказ от повышения налога на социальное страхование и заморозку тарифов на электроэнергию для домохозяйств и предприятий. "Наша страна продолжает бороться со штормом. Но я верю в Великобританию. Я верю в британский народ. И я знаю, что светлые дни впереди", - отметила она.

Трасс объявила об отставке 20 октября после провала своей экономической политики и на фоне растущего недовольства со стороны коллег по Консервативной партии. Всего на посту премьер-министра она провела 49 дней, установив антирекорд. 

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Страны
Великобритания
Украина
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