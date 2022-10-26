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ЦАМТО

МНО Литвы заказало дополнительные бронемашины JLTV

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Первые полученные литовской армией американские легкие бронированные машины Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). Рукла (Литва), 16-17.08.2021
Первые полученные литовской армией американские легкие бронированные машины Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). Рукла (Литва), 16-17.08.2021.
Источник изображения: министерство национальной обороны Литвы

ЦАМТО, 25 октября. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы подписало с властями США контракт на приобретение 300 дополнительных легких бронемашин JLTV (Joint Light Tactical Vehicles).

Как заявлено, закупка в США дополнительных бронемашин JLTV является одним из важнейших шагов в процессе модернизации Вооруженных сил Литвы. При этом Литва, за счет расширения военного сотрудничества с США, сможет внести "достойный" вклад в обеспечение безопасности восточного фланга НАТО.

По заявлению министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, покупка является "сильным сигналом" союзникам о том, что Литва не только помогает Украине в ее борьбе, но и заботится о том, чтобы инвестировать в собственную оборону и защиту всего Североатлантического альянса.

По словам заместителя министра Вилюса Семешка, Литва досрочно заказала новую партию JLTV и первые машины по новому контракту будут доставлены в Литву в 2023 году. Полностью поставки будут выполнены до 2024 года.

Производство ББМ будет осуществляться на предприятии компании Oshkosh Defense в США. Они будут вооружены ДУМВ с 12,7-мм пулеметом M2 QCB и обеспечат перевозку расчета из 5 человек.

Первая партия из 50 ББМ JLTV была доставлена в Литву прошлым летом и сейчас уже применяется ВС Литвы. Следующая партия из 50 ББМ будет поставлена до конца текущего года, еще 100 бронемашин – в 2023 году.

Бронемашины JLTV будут переданы батальонам бригад "Железный волк" и "Грифон" Вооруженных сил Литвы, а также силам быстрого реагирования.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Литве в рамках программы "Иностранные военные продажи" 500 легких бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4, унифицированных дистанционно управляемых модулей вооружения M153 CROWS, 12,7-мм пулеметов M2 QCB, комплектов Boomerang для определения источника стрельбы, а также другого оборудования и услуг на сумму до 170,8 млн. долл.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы и Минобороны США подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку 200 ББМ JLTV с колесной формулой 4x4 в ноябре 2019 года. Стоимость продажи не раскрывалась, но ранее МНО Литвы заявляло, что в 2020-2024 гг. выделит около 145 млн. евро на приобретение ББМ JLTV, вспомогательного оборудования и услуг.

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Литва
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Украина
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