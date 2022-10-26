Войти
ТАСС

Польша заявила, что потратила 1% ВВП на помощь Украине

251
0
0
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: ТАСС

По словам главы правительства страны Матеуша Моравецкого, поддержка Украины - "лучшая гарантия безопасности и мира на ближайшие десятилетия"

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Польша выделила на помощь Украине 1% своего ВВП. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в Берлине на международной донорской конференции по восстановлению страны.

По его словам, "Польша - второй крупнейший донор украинской армии". "1% нашего ВВП был передан, чтобы поддержать Украину финансово, с гуманитарной точки зрения, а также на военную помощь, если говорить о поставках вооружения", - сказал Моравецкий.

По словам главы польского правительства, поддержка Украины - "лучшая гарантия безопасности и мира на ближайшие десятилетия". "Тот, кто в настоящее время не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией. Или и то, и другое", - сказал премьер.

Как считает Моравецкий, Европа должна создать новую архитектуру безопасности в экономическом и политическом измерениях. "Экономическое восстановление Украины - неизменно существенное условие для безопасности Европы", - указал он, заявив, что средства на эти цели должны быть выделены из замороженных в Европе российских активов.

Моравецкий также подчеркнул необходимость увеличивать расходы на оборону в странах ЕС, продолжать поддерживать интеграцию Украины с европейскими институтами и трансформировать энергетический сектор.

По данным Международного валютного фонда, в 2021 году ВВП Польши составлял около $660 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
12.10.2022
ЕС рассчитывает на газ из этой страны. Однако есть одно но
10.10.2022
МИД РФ: США заставляют союзников направлять Украине вооружения - Интервью ТАСС
04.10.2022
"Командовать парадом будем мы". Как США подминают под себя Европу
11.07.2022
Европе расхотелось бороться за Украину
18.01.2022
Foreign Affairs (США): НАТО пора захлопнуть свои двери
24.09.2020
Die Welt (Германия): Европа ведет рискованную игру с Россией
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 09:14
  • 1
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”
  • 25.10 11:21
  • 3
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева