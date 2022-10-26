Польша заявила, что потратила 1% ВВП на помощь Украине

По словам главы правительства страны Матеуша Моравецкого, поддержка Украины - "лучшая гарантия безопасности и мира на ближайшие десятилетия"

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Польша выделила на помощь Украине 1% своего ВВП. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в Берлине на международной донорской конференции по восстановлению страны.

По его словам, "Польша - второй крупнейший донор украинской армии". "1% нашего ВВП был передан, чтобы поддержать Украину финансово, с гуманитарной точки зрения, а также на военную помощь, если говорить о поставках вооружения", - сказал Моравецкий.

По словам главы польского правительства, поддержка Украины - "лучшая гарантия безопасности и мира на ближайшие десятилетия". "Тот, кто в настоящее время не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией. Или и то, и другое", - сказал премьер.

Как считает Моравецкий, Европа должна создать новую архитектуру безопасности в экономическом и политическом измерениях. "Экономическое восстановление Украины - неизменно существенное условие для безопасности Европы", - указал он, заявив, что средства на эти цели должны быть выделены из замороженных в Европе российских активов.

Моравецкий также подчеркнул необходимость увеличивать расходы на оборону в странах ЕС, продолжать поддерживать интеграцию Украины с европейскими институтами и трансформировать энергетический сектор.

По данным Международного валютного фонда, в 2021 году ВВП Польши составлял около $660 млрд.