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Военное обозрение

Зеленский надеется на массовые поставки зенитных комплексов на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Украина нуждается в новой системе противовоздушной обороны, которую надеется построить с помощью иностранных государств. В Киеве рассчитывают на массовые поставки зенитных комплексов от "партнеров" Украины. Об этом заявил украинский президент.

Зеленский поделился своими мечтами с миланской газетой Corriere della Sera, по его словам, он планирует построить мощную систему ПВО с помощью зенитных комплексов западного производства. В Киеве ожидают поставок ЗРК из Италии, Франции, Германии и некоторых других стран.

Нам нужна противовоздушная оборона, это жизненно важно для нас (...) нам нужно оружие против атак с воздуха и для обеспечения безопасности

- заявил украинский президент.

Стоит отметить, что поставка зенитных комплексов - это "голубая мечта" Зеленского, об этом он заявляет с самого начала спецоперации. В своих интервью он неоднократно заявлял о необходимости срочно поставить на Украину зенитные комплексы, желательно побольше. В связи с последними событиями эта проблема стала еще более актуальной. В то же время в Киеве признают, что получить желаемое количество зенитных комплексов просто нереально, такого количества в наличии ни у США, ни у НАТО просто нет.

Ранее появилась информация, что Пентагон рассматривает поставку Киеву старых ЗРК MIM-23 HAWK, тем самым пытаясь хоть как-то успокоить Зеленского, постоянно требующего зенитные комплексы. У Европы та же ситуация, в ЕС просто нет "лишних" зенитных комплексов, даже обещанные Германией ЗРК сначала нужно произвести.

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Страны
Германия
Италия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
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