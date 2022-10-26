Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции

Источник изображения: topwar.ru

Дмитрий Рогозин, пока не получивший новую должность и как-то пропавший со страниц российской прессы, "нашелся" на Донбассе. Бывший глава "Роскосмоса" прибыл в зону спецоперации с гуманитарной помощью.

Как написал сам Рогозин в своем ТГ-канале, он прибыл в зону СВО с гуманитарным грузом, привез зимнее обмундирование, теплую и прочную обувь, спальные мешки, термобелье и прочее для защитников Донбасса. Как заявляется, хватит батальон одеть и еще останется. По имеющейся информации, всего доставлена экипировка для 500 бойцов.

В рамках поездки высокопоставленный российский чиновник, взявший себе позывной "Космос", судя по надписи на разгрузке, посетил также передовые позиции российских войск в Запорожской области и в районе Донецка, заодно сделав несколько памятных фото с уже легендарными командирами, воюющими на территории ДНР.

Источник изображения: topwar.ru

С комбатами Шахтером, Злым и героем ДНР Абхазом, а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным. Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем

- написал Рогозин.

На данный момент не совсем ясно, что делает Рогозин на Донбассе, кроме доставки гуманитарной помощи, никаких сообщений о его встрече с руководством новых российских регионов нет. В то же время ранее высказывалось предположение, что новый федеральный округ, в который войдут две новые республики, две области и Крым, может возглавить именно Рогозин. В Кремле эти слухи не подтверждают, но и не опровергают. Единственное, что заявил Песков - это то, что в скором времени Дмитрий Олегович будет трудоустроен, у него будет "новая работа". А пока "Космос" в разгрузке и с автоматом инспектирует передовые позиции на Донбассе.