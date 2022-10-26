Зенитчики на С-400 отработали отражение авианалета "противника" в Самарской области

В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих и около 15 единиц военной техники

ТАСС, 25 октября. Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) отработали отражение авианалета условного противника в ходе тренировки в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

"По замыслу военнослужащие провели эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски из ЗРС С-400 по самолетам, которые пытались нарушить воздушное пространство региона. Расчеты ЗРС обнаружили и уничтожили более 20 целей, которые двигались со скоростью свыше 1 тыс. метров в секунду на различных высотах", - отмечается в сообщении.

В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих и около 15 единиц военной техники.

С-400 "Триумф" - российская ЗРС большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения, разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. "Триумф" способен осуществлять управление другими зенитными комплексами ("Тор-М1", "Панцирь-С1"), обеспечивая максимально эффективную противовоздушную оборону.