В офисе Зеленского допустили обмен главы компании "Мотор сич" на украинских военнопленных

В Службе безопасности Украины ранее сообщили, что главе компании Вячеславу Богуслаеву предъявлены обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию"

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил обмена руководителя предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в "коллаборационизме", на украинских военнопленных.

"И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", - ответил он на вопрос о возможности обмена Богуслаева в эфире телеканала "Настоящее время" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

В Службе безопасности Украины 23 октября сообщили, что главе компании "Мотор сич" предъявлены обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию". СБУ также опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, якобы подтверждающие его сотрудничество с Россией. 24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на два месяца.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что задержание главы предприятия "Мотор сич" может быть связано с его близостью к главнокомандующему Вооруженными силами Украины генералу Валерию Залужному, которого президент страны Владимир Зеленский считает политическим конкурентом и стремится ослабить его позиции. В комментарии ТАСС Рогов указал, что материалы по делу руководителя предприятия "Мотор сич" сфальсифицированы.