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Известия.ru

Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы ВСУ новых регионов России

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Афонина Елена

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы России на украинские обстрелы новых российских регионов. Политик опубликовал аудиосообщение 25 октября в своем Telegram-канале.

«Мы отвечаем слабо», — сказал политик.

Он выступил за принятие более жестких мер, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

Кадыров отметил, что спецоперация в настоящее время идет уже на территории России, и подчеркнул, что очень недоволен сложившейся ситуацией. Он добавил, что «большего и худшего» уже не будет.

«Я вам даю слово... мы их уничтожим, сколько бы их ни было, сколько бы их туда ни отправили, сколько бы они ни отправили своих войск», — сказал глава Чечни.

Происходящее на Украине он назвал войной христиан и мусульман с сатанизмом, призвав жителей Кавказа участвовать в спецоперации.

Ранее во вторник два жилых дома в городе Золотое-2 в Луганской Народной Республике (ЛНР) были разрушены в результате обстрелов населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ). Всего за сутки было зафиксировано пять обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское.

Накануне ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино. Был разрушен железнодорожный вокзал.

24 октября один человек был ранен в результате обстрела Великой Белозерки в Запорожской области, его госпитализировали в городскую больницу Энергодара. В тот же день украинские диверсанты обстреляли автомобиль с мирными жителями в Херсонской области. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Их госпитализировали.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.


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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Персоны
Рамзан Кадыров
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