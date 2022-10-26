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ТАСС

Злоумышленники начали атаковать российские компании под предлогом отсрочки от призыва

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Новый логотип компании "Лаборатория Касперского"
Новый логотип компании "Лаборатория Касперского".
Источник изображения: © Фото : Лаборатория Касперского

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" отметили, что главной целью был шпионаж

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Злоумышленники начали рассылать в российские компании вредоносные письма с целью шпионажа под предлогом отсрочки от военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского" обнаружила целевую атаку на крупные компании в России. Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы", - отметили в пресс-службе.

Атакующие осуществляли таргетированную рассылку электронных писем сотрудникам, при этом был приложен файл Word с названием, включающим слова "отсрочка от призыва". В самом документе содержался текст с просьбой сформировать и направить списки специалистов организации для получения отсрочки от военной службы.

"Если пользователь открывал документ, то подгружался и выполнялся дополнительный макрос, который, в свою очередь, скачивал основной вредоносный файл. "Троянец" передавал на командный сервер информацию о зараженной системе и затем по команде отправлял запрашиваемые атакующими файлы", - пояснили в компании.

Эксперты советуют компаниям для противодействия подобным многокомпонентным угрозам внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, а также проводить обучение всех, включая сотрудников, правилам кибербезопасности и проводить регулярные проверки. 

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Россия
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