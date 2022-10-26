Канцлер Германии назвал "правильным геополитическим решением" поддержку Киева со стороны Европейского союза

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить оказание помощи Украине "на десятилетия" вперед, отметив, что речь идет о "Плане Маршалла XXI века". С таким утверждением он выступил во вторник в Берлине на открытии международной конференции по восстановлению Украины.

"Сейчас настал момент обсудить, каким должно быть будущее Украины и как его следует финансировать. И поэтому мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед", - сказал Шольц, уточнив, что это не просто донорская конференция, а нечто более фундаментальное. "Так что это не что иное, как создание нового Плана Маршалла XXI века - задача поколений, которая должна начаться сейчас", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

В то же время он назвал "правильным геополитическим решением" поддержку Киева со стороны Европейского союза. Кроме того, Шольц заверил, что поддержка Западом Украины продлится столько, сколько потребуется. Германия, по его словам, продолжит оказывать всестороннюю помощь Киеву, в том числе поставками систем ПВО.

Вместе с тем канцлер ФРГ выразил надежду на то, что вопрос восстановления Украины будет поставлен индонезийскими властями на повестку дня во время проведения саммита стран Группы двадцати (G20) на Бали в ноябре.

Во вторник в Берлине проходит международная конференция по восстановлению Украины, организованная Группой семи. На открытии мероприятия выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В конференции также примут участие эксперты, международные организации, аналитики, ученые и представители гражданского общества.