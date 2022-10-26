Войти
ТАСС

Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить оказание помощи Украине "на десятилетия" вперед

251
0
0
Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Канцлер Германии назвал "правильным геополитическим решением" поддержку Киева со стороны Европейского союза

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить оказание помощи Украине "на десятилетия" вперед, отметив, что речь идет о "Плане Маршалла XXI века". С таким утверждением он выступил во вторник в Берлине на открытии международной конференции по восстановлению Украины.

"Сейчас настал момент обсудить, каким должно быть будущее Украины и как его следует финансировать. И поэтому мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед", - сказал Шольц, уточнив, что это не просто донорская конференция, а нечто более фундаментальное. "Так что это не что иное, как создание нового Плана Маршалла XXI века - задача поколений, которая должна начаться сейчас", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

В то же время он назвал "правильным геополитическим решением" поддержку Киева со стороны Европейского союза. Кроме того, Шольц заверил, что поддержка Западом Украины продлится столько, сколько потребуется. Германия, по его словам, продолжит оказывать всестороннюю помощь Киеву, в том числе поставками систем ПВО.

Вместе с тем канцлер ФРГ выразил надежду на то, что вопрос восстановления Украины будет поставлен индонезийскими властями на повестку дня во время проведения саммита стран Группы двадцати (G20) на Бали в ноябре.

Во вторник в Берлине проходит международная конференция по восстановлению Украины, организованная Группой семи. На открытии мероприятия выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В конференции также примут участие эксперты, международные организации, аналитики, ученые и представители гражданского общества. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
15.12.2021
Bild узнал об отказе Меркель поставлять оружие Украине
26.11.2021
Российские угрозы в адрес Украины: Путин точно знает, чего хочет. А вот Европа... совсем нет (Atlantico, Франция)
15.12.2017
Генерал Уэсли Кларк: Миротворцам на Донбассе следует предоставить право пересекать границу с Россией
17.11.2017
"Метод стар: разделяй и властвуй. Теперь Россия использует его против нас"
02.09.2014
Меркель: Германия не будет поставлять оружие на Украину
12.08.2014
Заряженный воздух
28.07.2014
Новые европейские санкции коснутся "оборонки"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 09:14
  • 1
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”
  • 25.10 11:21
  • 3
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева