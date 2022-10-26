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Турция и Финляндия начали переговоры в Анкаре по процессу членства в НАТО

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Логотипы НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Логотипы НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Газета Millliyet: Турция и Финляндия начали переговоры в Анкаре по процессу членства в НАТО

Финская делегация начала переговоры о вступлении Финляндии в НАТО с представителями Минюста Турции. Встреча проходит в Анкаре. Об этом сообщает газета Millliyet.

"Переговоры между представителями министерства юстиции и министерства юстиции Финляндии начались сегодня в 10.00 в Анкаре", — передает издание. Оно также сообщает, что делегацию Турции возглавляет генеральный директор отдела минюста по внешним связям и Европейскому союзу Касым Чичек.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО из-за опасений по поводу специальной военной операции на Украине. Решения о приеме двух стран в союз приняли уже 28 его участников из 30. Против проголосовали только Турция и Венгрия.

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Страны
Венгрия
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз
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