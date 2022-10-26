Министр Минэкономразвития ФРГ призвала обязать Россию участвовать в восстановлении Украины

При этом Свенья Шульце признала, что пока в международном праве нет инструмента, который бы позволил это сделать

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (СДПГ) призвала обязать Россию участвовать в финансировании усилий по восстановлению Украины. Об этом она заявила во вторник в эфире телеканала n-tv.

"В настоящий момент будет очень целесообразно привлечь также Россию", - считает министр. В то же время Шульце признала, что пока в международном праве нет инструмента, который бы позволил это сделать.

Коснувшись затрат на восстановление Украины, министр отметила, что "обсуждаются невероятные суммы, но в действительности никто не может точно сказать, сколько денег потребуется".

Во вторник в Берлине проходит международная конференция по восстановлению Украины, организованная Группой семи и Еврокомиссией. В мероприятии принимают участие политики, эксперты, международные организации, аналитические центры, ученые и представители гражданского общества.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.