Хайнань готовится к запуску модуля "Мэнтянь" для космической станции КНР

Он отправится на орбиту в ближайшие дни

ХАЙКОУ /Китай/, 25 октября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань готовится к запуску лабораторного модуля "Мэнтянь", который вскоре будет отправлен на орбиту и состыкуется с космической станцией КНР. Об этом сообщило во вторник Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

По его сведениям, модуль вместе с ракетой-носителем "Чанчжэн-5B" (CZ-5B), при помощи которой будет осуществлен запуск, находится на стартовой площадке космодрома Вэньчан на северо-востоке острова. "Мэнтянь" проходит последний этап плановой проверки.

"Пусковое и прочее оборудование на площадке в хорошем состоянии. Все организации и ведомства, несущие ответственность за запуск, проводят последние подготовительные работы", - проинформировало управление.

Две недели назад китайские специалисты завершили заправку "Мэнтянь". Это второй научно-исследовательский модуль космической станции КНР, он будет использоваться преимущественно для микрогравитационных, материаловедческих и гидрофизических проектов. Первая лаборатория "Вэньтянь", предназначенная прежде всего для биологических экспериментов, была запущена 24 июля.

Ожидается, что "Мэнтянь" отправится на орбиту в ближайшие дни.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие китайские носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B. Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех аналогов, разработанных в КНР. Кроме того, этот космодром - популярная достопримечательность, которая в 2021 году привлекла свыше 8 млн туристов, потративших в ходе посещения 6 млрд юаней (более 942 млн долларов).