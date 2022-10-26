Войти
ТАСС

Reuters: США рассматривают возможность поставки Украине старых систем ПВО Hawk

280
0
0
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas Vidro

Агентство не приводит данных о количестве планируемых к поставке систем

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки на Украину старых систем ПВО Hawk из своих запасов для защиты от ракетных ударов и беспилотников. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По его данным, ПВО Hawk с американских складов США могут быть отправлены Украине в рамках пакета Presidential Drawdown Authority, который позволяет президенту Джо Байдену предоставлять средства и услуги, не дожидаясь одобрения Конгресса США. При этом, как указывает Reuters, нет данных о количестве планируемых к поставке систем.

Согласно информации агентства, Белый дом, вероятнее всего, сначала отправит на Украину ракеты-перехватчики для системы Hawk, потому что сейчас "неясно, располагают ли США достаточным количеством пусковых установок в хорошем состоянии". Поясняется, что системы ПВО хранились на складах десятилетиями.

Источники Reuters полагают, что данный пакет будет рассмотрен на текущей неделе. Указывается, что на него США выделят, вероятно, около $350 млн. При этом агентство отмечает, что точно неизвестно, будут ли в этой поставке ракеты-перехватчики Hawk, так как "официальные лица США ранее предупреждали, что размер и состав пакетов военной помощи могут меняться".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.10.2022
Американские СМИ о военном положении: Путин будет добиваться своего
17.10.2022
Новая стратегия нацбезопасности США: как подмять под себя весь мир
22.07.2022
"Зеленскому все неймется развязать третью мировую"
28.04.2022
"Калибры" уничтожили ангары ВСУ с крупной партией иностранного оружия
18.04.2022
Нейросети на поле боя
09.02.2022
«Украина в НАТО погибнет как государство»
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 09:14
  • 1
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”
  • 25.10 11:21
  • 3
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева