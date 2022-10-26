Reuters: США рассматривают возможность поставки Украине старых систем ПВО Hawk

Агентство не приводит данных о количестве планируемых к поставке систем

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки на Украину старых систем ПВО Hawk из своих запасов для защиты от ракетных ударов и беспилотников. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По его данным, ПВО Hawk с американских складов США могут быть отправлены Украине в рамках пакета Presidential Drawdown Authority, который позволяет президенту Джо Байдену предоставлять средства и услуги, не дожидаясь одобрения Конгресса США. При этом, как указывает Reuters, нет данных о количестве планируемых к поставке систем.

Согласно информации агентства, Белый дом, вероятнее всего, сначала отправит на Украину ракеты-перехватчики для системы Hawk, потому что сейчас "неясно, располагают ли США достаточным количеством пусковых установок в хорошем состоянии". Поясняется, что системы ПВО хранились на складах десятилетиями.

Источники Reuters полагают, что данный пакет будет рассмотрен на текущей неделе. Указывается, что на него США выделят, вероятно, около $350 млн. При этом агентство отмечает, что точно неизвестно, будут ли в этой поставке ракеты-перехватчики Hawk, так как "официальные лица США ранее предупреждали, что размер и состав пакетов военной помощи могут меняться".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.