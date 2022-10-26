Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ

Российский офицер рассказал о работе минометов против ВСУ на Запорожском направлении

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 окт – РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа интенсивно применяют минометы для подавления огневых позиций украинских боевиков и поддержки собственной пехоты на Запорожском направлении, один миномет расходует не менее 100 снарядов в день, рассказал РИА Новости один из командиров артиллерийского подразделения.

"В современной войне, как и до этого, по опыту Великой Отечественной войны, миномет используется наиболее часто среди средств артиллерийской поддержки. Работа осуществляется каждый день. Средний расход - минимум 100 мин с одного орудия. Так что работаем плотно, работаем постоянно. В основном у нас задачи на данный момент по ведению обороны и по поддержки наших подразделений", - сказал офицер.

По словам командира подразделения, украинские боевики регулярно пытаются осуществить прорыв позиций российской армии. "Поэтому мы выявляем и подавляем цели. У нас есть дроны, и мы их применяем. У наших артиллерийских подразделений появились "глаза", которыми они могут наблюдать и наиболее точно поражать цели", - пояснил он.