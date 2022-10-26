ЦАМТО, 25 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента (РФ, Владимира Путина – ред.), меры безопасности в субъектах Российской Федерации скоординирует Сергей Семенович Собянин. В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах", – сказал М.Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

Он добавил, что сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи.

"Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", – подчеркнул премьер-министр.