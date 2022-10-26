Блинкен заверил Кулебу в поддержке США, несмотря на сообщения о "грязной бомбе"

Госсекретарь заявил о готовности Вашингтона работать с партнерами с целью дальнейшего удовлетворения потребностей Киева в военной помощи

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Власти США намерены продолжить поддерживать Украину, несмотря на предупреждения Москвы о возможности применения Киевом "грязной бомбы". Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, распространенного по итогам данных консультаций, Блинкен в разговоре "подтвердил неизменную поддержку Украины Соединенными Штатами в свете <...> высказываний, касающихся так называемых грязных бомб на Украине". Руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил о готовности США "работать с союзниками и партнерами с целью дальнейшего удовлетворения потребностей Украины в военной помощи".

Блинкен ранее в этот же день также обсудил вопросы, касающиеся поддержки Украины, с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе использования "грязной бомбы" украинской стороной заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров.