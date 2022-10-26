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Известия.ru

Корреспондент «Известий» показал трофейную украинскую технику у бойцов ДНР

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Техника, брошенная вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении, послужит российским военным в качестве «донора» запчастей. О работе ремонтной роты рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.


По его словам, подбитую гаубицу ВСУ при отступлении бросили на поле сражения. Российским военнослужащим она досталась без единого выстрела. Ее разберут на запчасти для ремонта техники.

Отмечается, что противник был отброшен на более безопасное расстояние, чтобы военные могли спокойно эвакуировать технику.

«Так как она не на ходу, для этого необходимо дополнительное время. Лебедкой разворачивается, она затягивается и, соответственно, в дальнейшем эвакуируется», — рассказал командир ремонтной роты с позывным «Исток».

Как отметил Ольков, броню трофейной техники перекрашивают, внутренности разбирают на запчасти. Каждая уцелевшая деталь идет в дело. Так, с украинского танка Т-80 демонтировали силовую установку, которая будет восстановлена и установлена на танк российских военных.

«На орудии были заменены противооткатные устройства, которые отвечают за откат ствола и возвращение его на штатное место. Самое сложное — это разобраться с затвором, потому что они, бывает, заклинивают из-за того, что вовремя не обслуживаются», — рассказал военнослужащий с позывным «Казбек».

После ремонта военнослужащие проводят тестовые испытания, чтобы проверить боеспособность техники.

Ранее, 24 октября, Ольков показал работу ремонтно-восстановительного батальона. По словам корреспондента, у большего числа техники, вернувшейся с передовой, «миктротравмы», которые «лечатся» за полдня.

До этого в сентябре «Известия» также показали работу рембата. Отмечалось, что он может вывезти трофейную технику практически в любом состоянии, главное, чтобы в этом был смысл.


Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Персоны
Путин Владимир
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