МКС с помощью корабля "Прогресс МС-20" уклонилась от космического мусора

В результате маневра станция поднялась на примерно 320 м

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) в понедельник была изменена, чтобы уклониться от космического мусора. Как сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), для этого маневра были использованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20".

"Двигатели корабля "Прогресс МС-20" на МКС были включены на пять минут и пять секунд для совершения маневра уклонения, чтобы обеспечить дополнительную дистанцию от прогнозируемой траектории фрагмента обломков российского спутника "Космос-1408", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате маневра, который был осуществлен в 20:25 по времени Восточного побережья США (03:25 мск 25 октября), станция поднялась на примерно 320 м.

В прошлый раз МКС уклонялась от космического мусора неделю назад, 17 октября. Для совершения маневра также использовались двигатели корабля "Прогресс МС-20". Как сообщили в Роскосмосе, тогда они проработали 10 минут и 30 секунд и подняли станцию на 1,75 км.