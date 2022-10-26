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Вестник Мордовии

Танкам Т-62М обеспечили максимальную защиту и оснастили их тепловизорами

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Министерство обороны РФ сообщило о подготовке экипажей танков Т-62М на одном из полигонов в Хабаровском крае.

Как рассказывает проект "РГ: русское оружие", недавно мобилизованные бойцы стреляли по различным мишеням, изображающим различную вражескую бронетехнику и живую силу.

Занятия проводились на танках, у которых динамическая защита "Контакт" закреплена не только на верхней лобовой детали корпуса и бортах, но даже на кормовой проекции башни. Как предполагается, такие меры должны повысить живучесть "шестьдесят вторых" от выстрелов носимых реактивных гранатометов.

Также на полигоне "Красный Яр" в Забайкальском крае были задействованы модернизированные Т-62, получившие современные тепловизионные приборы. Об их наличии свидетельствует новый облик прицела, отличающийся от традиционного ночного 1К13, и отсутствие монтировавшегося справа, рядом со стволом 115-мм пушки и ставшего теперь уже не нужным инфракрасного осветителя.

Интересно, что танкисты обучаются вести огонь по противнику непрямой наводкой из укрытий, что должно значительно обезопасить боевые машины во время выполнения задач по поддержке войск.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-62
Компании
Минoбороны РФ
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