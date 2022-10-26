Остин заявил Резникову о несогласии США с предупреждениями России относительно Украины

Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве.

Министр обороны США также "решительно осудил российские удары по гражданской инфраструктуре" страны

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре в понедельник заявил своему украинскому коллеге Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, Остин провел беседу с Резниковым, "чтобы подтвердить непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять" военной операции России. Остин также "решительно осудил российские удары по гражданской инфраструктуре и вновь подчеркнул, что США отвергают публичные ложные утверждения со стороны России и любые попытки использовать их в качестве предлога для дальнейшей эскалации". Руководители оборонных ведомств двух стран "условились оставаться в тесном контакте".

На прошлой неделе Остин дважды говорил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 23 октября, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом "грязной бомбы".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что угрозу возможного применения Украиной "грязной бомбы" обсудят в Совете Безопасности ООН. По его словам, сведения российской стороны о том, что на Украине могут планироваться провокации с использованием "грязной бомбы", "достаточно достоверны". Министр подчеркнул, что "голословные опровержения западных коллег о том, что это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, - это несерьезный разговор".