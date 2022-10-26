Гросси поблагодарил США за поддержку усилий по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Также генеральный директор МАГАТЭ отметил, что инспекторы агентства по вопросам гарантий на этой неделе будут на Украине

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в понедельник, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил США за поддержку усилий по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Я провел всеобъемлющую встречу с госсекретарем Блинкеном сегодня (24 октября) в Вашингтоне. Я отметил, что инспекторы МАГАТЭ по вопросам гарантий на этой неделе будут на Украине, и поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси в своем Twitter.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что инспекторы агентства готовятся провести инспекцию на двух ядерных объектах по запросу Украины.

ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. Станция продолжила работу в штатном режиме. В начале сентября ее посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как делегация покинула объект, там в качестве наблюдателей остались сотрудники агентства. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.