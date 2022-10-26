Войти
ТАСС

Гросси поблагодарил США за поддержку усилий по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

274
0
0
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Источник изображения: Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Также генеральный директор МАГАТЭ отметил, что инспекторы агентства по вопросам гарантий на этой неделе будут на Украине

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в понедельник, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил США за поддержку усилий по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Я провел всеобъемлющую встречу с госсекретарем Блинкеном сегодня (24 октября) в Вашингтоне. Я отметил, что инспекторы МАГАТЭ по вопросам гарантий на этой неделе будут на Украине, и поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси в своем Twitter.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что инспекторы агентства готовятся провести инспекцию на двух ядерных объектах по запросу Украины.

ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. Станция продолжила работу в штатном режиме. В начале сентября ее посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как делегация покинула объект, там в качестве наблюдателей остались сотрудники агентства. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
12.09.2022
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
09.03.2022
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
07.03.2022
Сергей Шойгу разъяснил генсеку ООН, что именно происходит на Украине
22.12.2021
"Ответ будет жестким". Что Путин обсудил с генералами
03.02.2020
Победа вопреки
07.10.2015
Пекин оживил споры вокруг АЭС нового поколения
22.06.2015
СМИ: Европу беспокоят планы США по размещению ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”
  • 25.10 11:21
  • 3
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 25.10 06:37
  • 1
Многоцелевой истребитель Су-30СМ упал на жилой массив в Иркутске