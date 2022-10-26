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ТАСС

Украина рассчитывает получать $4-5 млрд бюджетной помощи в месяц

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Фрагмент банкноты номиналом 100 долларов США
Фрагмент банкноты номиналом 100 долларов США.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Сухоруков

В частности, Германия в 2023 году может давать примерно по $500 млн в месяц, отметил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Украина рассчитывает получать в месяц в качестве бюджетной помощи от $4 до $5 млрд. Об этом сообщил советник украинского президента Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский в интервью германской редакционной группе Funke, выдержки из которого опубликованы во вторник.

«Нам нужно от $4 до $5 млрд для нашего бюджета каждый месяц. Мы думаем, что Германия в 2023 году может давать примерно по $500 млн в месяц. От ЕС в целом мы ожидаем окомло $2 млрд ежемесячно, — сказал он. — Государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться».

Во вторник в Берлине пройдет конференция, посвященная вопросам будущего восстановления Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Е. К. Урсула фон дер Ляйен напомнили, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в €350 млрд. Они назвали восстановление страны «задачей поколений» и призвали разработать «план Маршалла» для этих целей. 

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Страны
Германия
Украина
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