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РИА Новости

Источник: в России строят вторую самоходку "Лотос" для госиспытаний

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Опытный образец самоходного орудия для воздушно-десантных войск "Лотос"
Опытный образец самоходного орудия для воздушно-десантных войск "Лотос".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Паньшин

В России началось изготовление второго образца новейшей артустановки 2С42 "Лотос"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Изготовление второго опытного образца новейшей самоходной артустановки, создаваемой в интересах ВДВ РФ, 2С42 "Лотос" для проведения госиспытаний во взаимодействии с первой "самоходкой" началось в России, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Выполняется третий этап работ по самоходному орудию "Лотос", в ходе которого устраняется ряд недостатков, выявленных в ходе испытаний первого образца машины. Параллельно этому изготавливается второй образец для проведения госиспытаний. Заказчику необходимо проверить способность "Лотосов" работать "в спайке", поэтому в госиспытаниях примут участие сразу две самоходки, которые будут выполнять задание во взаимодействии друг с другом", - сказал он.

По словам источника, ориентировочно госиспытания "Лотосов" запланированы на конец 2023 года.

Говоря об устраняемых недочетах, собеседник агентства пояснил, что речь идет о бортовой электронике, системе укладки снарядов в орудие и конструкции шасси.

Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает.

"Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 километров в час, запас хода – не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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