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ТАСС

Министры обороны Украины и США обсудили новый пакет военной помощи

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Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Глава Минобороны Алексей Резников также отметил, что ценит позицию Вашингтона по нереагированию на провокации

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин обсудили по телефону новый пакет военной помощи Киеву. Об этом сообщило в понедельник украинское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

"Провел продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином III, - заявил Резников. - Ценю четкую позицию США по нереагированию на провокации и нулевой терпимости к шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности для Украины. Подробности последуют".

Телефонный разговор со своим американским коллегой Энтони Блинкеном провел и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как он сообщил во вторник в Twitter, разговор касался обвинений со стороны России в том, что Киев создает "грязную бомбу", кроме того, собеседники "акцентировали внимание на поставках средств ПВО и боеприпасов".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что угрозу возможного применения Украиной "грязной бомбы" обсудят в Совете Безопасности ООН. По его словам, сведения российской стороны о том, что на Украине могут планироваться провокации с использованием "грязной бомбы", "достаточно достоверны". Министр подчеркнул, что "голословные опровержения западных коллег о том, что это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, - это несерьезный разговор".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню и турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Кроме того, Шойгу в пятницу и в воскресенье говорил по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остином. 

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