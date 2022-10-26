FT: Джонсон планирует убедить США в необходимости продолжать помогать Украине

Бывший премьер-министр Великобритании по-прежнему хочет оставаться одним из ключевых сторонников страны на международной арене, отмечает газета

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует проводить больше времени в Вашингтоне, чтобы гарантировать непрерывную поддержку Украины со стороны США. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, Джонсон по-прежнему хочет оставаться одним из ключевых сторонников Украины на международной арене, в связи с чем намерен добиваться американских заверений в продолжении помощи киевским властям. Экс-глава британского правительства рассчитывает, что руководство правящей Демократической партии и оппозиция в лице республиканцев займут одинаковую позицию по данному вопросу.

Согласно изданию, в последние дни в высших эшелонах власти Соединенного Королевства обсуждалась возможность назначения Джонсона на роль спецпредставителя премьер-министра страны по Украине, однако дискуссии не привели к конкретному результату. Планировалось, что Джонсон мог взять под свой контроль ситуацию с реализацией международного плана по восстановлению Украины.

23 октября Джонсон заявил, что не будет снова бороться за посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс. При этом он дал понять, что не исключает своего возвращения на Даунинг-стрит в будущем. В то же время британские СМИ предположили, что отказ Джонсона выставлять свою кандидатуру был связан с неспособностью набрать необходимые 100 голосов депутатов-консерваторов, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования. Новым лидером Консервативной партии в понедельник был объявлен экс-глава Минфина Риши Сунак. Он стал единственным из претендентов, кто смог преодолеть установленный барьер.

Сунак, также осуждавший спецоперацию РФ на Украине, официально вступит в должность премьер-министра во вторник после аудиенции с королем Великобритании Карлом III. На этом посту он сменит Лиз Трасс, которая подала в отставку 20 октября после провала своей экономической политики и на фоне растущего недовольства со стороны коллег по Консервативной партии. Всего в должности премьер-министра она провела менее 50 дней, установив антирекорд.

Джонсон занимал пост главы правительства с 24 июля 2019 года по 6 сентября текущего года. В декабре 2019 года возглавляемая им Консервативная партия одержала убедительную победу на всеобщих парламентских выборах, показав наилучший за более чем 30 лет результат. На должности премьера Джонсон в первую очередь запомнился осуществлением выхода Великобритании из состава Евросоюза, реализацией кампании по вакцинации населения во время пандемии и решительной поддержкой Украины.