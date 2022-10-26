В МИД Норвегии заявили о продолжении поставок оружия Украине

Глава ведомства Эйвинд Вад Петерссон отметил, что Киев действует "в полном соответствии с нормами Устава ООН",

СТОКГОЛЬМ, 25 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Осло продолжит поставки вооружений Украине. Соответствующее заявление он сделал газете газете Aftonbladet в понедельник.

Петерссон отметил, что Украина действует "в полном соответствии с нормами Устава ООН", а спецоперация РФ "является причиной, по которой Норвегия оказывала и будет оказывать поддержку Украине вооружением и другой помощью".

Ранее первый замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с назначенным послом Норвегии в Москве Робертом Квиле подчеркнул, что "участие Норвегии в поставках вооружений Киеву только затягивает боевые действия, ведет к новым жертвам и препятствует разрешению конфликта".