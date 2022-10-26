Захарова заявила об открытости России для контактов со всеми странами

Москва готова вести переговорный процесс в том числе и с Вашингтоном, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия готова вести переговорный процесс со всеми заинтересованными сторонами, она открыта для контактов в том числе и с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Она подчеркнула, что РФ не прерывала никаких контактов со своей стороны. "Все телефонные трубки телефонов, которые звонят, мы берем, мы не блокируем отношения, связи, разговоры с нашими партнерами - и с теми, которые остались партнерами, и с теми, кого мы уже так не можем называть, и с теми, кто никогда им и не был. Мы со всеми готовы вести переговорный процесс, разговор и так далее", - сказала она, отвечая на вопрос о том, ведутся ли контакты между РФ и США на высоком уровне по дипломатической линии.

Москва готова предоставить подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы" всем заинтересованным и провести соответствующие контакты по данному вопросу, заявила Захарова.

"Сегодня на этот вопрос уже глобально ответил министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров в общении с прессой, он комментировал эту ситуацию. Он сказал, что некие проявления заинтересованности у специалистов с той стороны мы отмечаем и готовы также со своей стороны к ведению соответствующих контактов. Это должно быть понятно всем - на любые вопросы мы готовы [ответить] и дадим все ответы. <...> Это позиция, которая подтверждена неоднократно", - сказала она.

"То, что сейчас должны сделать Соединенные Штаты Америки, то, что сейчас должна сделать Британия, Франция - они должны отложить все свои дела, они должны сесть за те материалы, которые озвучила, передала российская сторона в ходе телефонных переговоров, публично проанализировать ее, - подчеркнула дипломат. - Под их непосредственным руководством - я сейчас говорю про англосаксонский дуэт - вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опаснейшей черте, и это понимают все".

Кроме того, отметила Захарова, обстрелы Запорожской АЭС являются прямым доказательством того, что Киев занимается ядерным шантажом. По ее словам, когда задуманное Украиной не удалось реализовать, она перешла к другой тактике. "И вот эту самую информацию, еще раз повторю, Российская Федерация передает ключевым странам с точки зрения принятия киевским режимом решений. И вместо этого мы тут же в течение буквально пары часов видим отписку, такую, знаете, хамоватую, абсолютно не наполненную субстанцией, а исполненную в пропагандистском ключе, маленькую такую бумажку, состряпанную внешнеполитическими ведомствами западных стран, которая полностью уводит взгляд международного сообщества в другую сторону", - подчеркнула официальный представитель ведомства.