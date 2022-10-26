Белый дом может обратиться к Конгрессу за дополнительными средствами для помощи Украине

Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько нужно, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Администрация США намерена "поддерживать Украину столько, сколько нужно" и при необходимости готова вновь обратиться к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных средств, предназначенных для помощи Киеву. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сегодня нет никаких дополнительных запросов на финансирование, о которых я мог бы рассказать. Так что у меня нет ничего определенного. <...> Я лишь могу сказать, что президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Если для этого потребуется опять обращаться к Конгрессу, говорить [с законодателями] о дополнительном финансировании, мы, без сомнений, будем готовы это сделать, как это было в прошлом", - сказал он.

Весной американский Конгресс выделил администрации $40 млрд на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября президент США подписал одобренный до этого законодателями закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против РФ масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.