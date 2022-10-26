Западные санкции против России отвернули мир от доллара

Подзаг: Хуаньцю шибао: антироссийские действия США ослабят гегемонию доллара

На фоне украинского кризиса США и Европа начали выстраивать вокруг себя новый экономический порядок, пишет "Хуаньцю шибао". Чтобы добиться успеха, им нужны союзники. Однако санкциями против России Запад подорвал доверие мира – не только к себе, но и к доллару.

Прошло восемь месяцев с начала конфликта на Украине. В отличие от войны в Косово, российско-грузинского кризиса и столкновений в Нагорном Карабахе, этот продолжающийся локальный конфликт в самом сердце Европы активно меняет глобальную структуру и международный экономический порядок.

Для Соединенных Штатов и ЕС эта "гибридная война" перешла к всесторонним санкциям, сдерживанию и ослаблению Москвы, — все для того, чтобы способствовать дальнейшему расширению НАТО и экспансии на восток. Они используют "антироссийский альянс" для содействия интеграции Европы и Азии и даже для создания единого фронта для сдерживания России и Китая с тем, чтобы сформировать новую глобализацию и новый мировой порядок, во главе которого стоит Запад. Поскольку конфликт на Украине вызывает серьезные и долгосрочные глобальные последствия, международный экономический порядок сталкивается с ускоренной трансформацией.

Еще до начала кризиса международный экономический порядок начал претерпевать изменения на многих уровнях, включая концептуальный, системный, стратегический и политический.

На концептуальном уровне Запад оказался глубоко разочарован процессом глобализации, способствующей быстрому росту развивающихся экономик и развивающегося мира, который, в свою очередь, привел к подрыву прежней структуры власти. В докладе правительства США было заявлено, что разрешение Китаю вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) было исторической ошибкой. Мало того, что Вашингтон отошел от поддержки свободной торговли, так и в американском обществе начали циркулировать идеи, что это глобализация стала причиной потери рабочих мест в стране, и в народе возобладала антиглобалистская идеология. Администрация Джо Байдена делает упор на "торговлю ценностями" и пытается создать политизированный торговый блок, где идеология станет стандартом, а целью будет сохранение гегемонии США, отказываясь тем самым от концепции многосторонности и отвергая принципы свободной торговли.

На системном уровне многосторонние переговоры о свободной торговле в рамках механизма ВТО столкнулись с препятствиями, и их место заняли региональные, мелкие многосторонние и двусторонние договоренности. Ряд новых правил, вытекающих из региональных соглашений о свободной торговле, имеет более высокие стандарты и более широкий охват, чем установки ВТО. Эти договоренности могли бы служить полезным дополнением многосторонней системы, однако в процессе перехода от глобализации к регионализации Соединенные Штаты и некоторые другие развитые страны намеренно пренебрегли многосторонними механизмами, — такими, как ВТО. Они напрямую проводят переговоры и в одностороннем порядке принимают так называемые "высокие стандарты и новые правила" в попытке удержать руководство над международным экономическим порядком.

Администрация Дональда Трампа заменила Североамериканское соглашение о свободной торговле на соглашение USMCA. Вашингтон рассматривает USMCA как модель будущих торговых договоров, однако его нетерпимые и дискриминационные положения нарушают главные принципы многосторонней свободной торговли. USMCA в основном нацелено на Поднебесную и потому создает негативный прецедент для последующих переговоров между Америкой и иными сторонами. США и другие западные страны продолжают ограничивать экспорт "чувствительных" технологических продуктов Китая с помощью Вассенаарских договоренностей. Вашингтон принял новый закон о чипах, нацеленный на высокотехнологичные компании, такие, как Huawei, пытаясь заблокировать доступ КНР к прогрессу через международное экономическое сотрудничество.

На стратегическом и политическом уровне Америка и Европа способствуют политизации международного сотрудничества и превращению торгово-экономических связей в оружие. Запад использует свое традиционное доминирующее положение в системе для одностороннего введения санкций или с помощью санкционных угроз заставляет остальных принять свою точку зрения. После вступления в должность Байден не только продолжил торговую политику Трампа, но и приложил все усилия, чтобы привлечь на свою сторону традиционных союзников и вместе выступить против КНР. Белый дом активно продвигает план отделения ключевых производственных отраслей от Китая, в котором цепочка поставок "возвращается от местного прибрежного производства к дружественному береговому производству". США и Европа создали совместный Совет по торговле и технологиям (TTC), разработали новые стандарты для технологий и цифровой торговли с целью подавить передовые позиции Китая в области стандартов 5G и сдержать прогресс и модернизацию промышленности Поднебесной.

Продолжающийся конфликт на Украине не только усугубляет все вышеуказанное, но и вносит новые изменения.

Во-первых, ускорилась эволюция международной энергетической и денежной структуры. На фоне обострения противоречий между поставщиками и потребителями энергии Европа стремится полностью избавиться от зависимости от России и ускорить переход к экологически чистой энергии. В то же время в той же области Москва повернулась к Азии и незападному миру. Соединенные Штаты и Европа отключили крупные российские финансовые учреждения от SWIFT, заморозили валютные резервы страны и даже строили планы по их конфискации, тем самым подорвав доверие к доллару и международной финансовой системе, ориентированной на Вашингтон. Подобные действия подтолкнули все страны к поиску альтернативных валютных решений, и в будущем это окажет глубокое влияние на гегемонию доллара. В последнее время ускорилась диверсификация валют в экспорте саудовской нефти, связь между американской денежной единицей и нефтью ослабла. В долгосрочной перспективе доминирование доллара может постепенно сойти на нет, и тогда международная валютная система подвергнется структурным изменениям.

Во-вторых, Соединенные Штаты ускорили трансформацию глобальной цепочки поставок. После начала конфликта цены на продукты питания и основные материалы взлетели, а некоторые страны сократили свой экспорт, что усилило инфляционное давление во многих государствах и потрясло финансовую систему. Пользуясь возможностью конфликта, Вашингтон пытается скрепить Россию и Китай, чтобы как можно скорее "разорвать все связи" между глобальной цепью поставок и двумя державами. В мае этого года Соединенные Штаты и двенадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона запустили Индо-Тихоокеанскую экономическую программу (IPEF), в основе которой лежит "повышение устойчивости цепочки поставок".

В-третьих, международный экономический порядок вступил в период перестройки. В нынешней системе, как правило, доминирует принцип многосторонности, существует несколько крупных механизмов управления — ВТО, Международный валютный фонд и Всемирный банк. После начала конфликта на Украине США и Европа отменили режим наибольшего благоприятствования в торговле, которым пользовалась Россия в рамках ВТО, а также рассмотрели возможность исключения РФ из организации. Международный валютный фонд и Всемирный банк приостановили проектное сотрудничество с Москвой. Россия является важным участником существующей экономической системы, поэтому санкции и контрсанкции, а также стратегическая игра между ней, США и ЕС серьезно повлияли на весь финансовый механизм. Кроме того, администрация Байдена запустила Индо-Тихоокеанскую экономическую программу, с помощью которой американцы намерены не только компенсировать недостатки своей Индо-Тихоокеанской стратегии, но и создать новые звенья в цепочке поставок и, наконец, построить новый экономический и торговый порядок. Отличительной чертой этого нового порядка в американском стиле является то, что он "почитает только США и исключает других". Цель его — использование западных ценностей как связующего компонента для построения системы, сохраняющей лидерство Запада и защищающей американскую гегемонию.

Перед лицом сложной и серьезной обстановки еще более очевидной становится значимость роли Китая и других развивающихся экономик, а также огромного числа развивающихся стран. С точки зрения тенденций развития экономический масштаб и влияние незападного мира продолжают расти, а доля Запада планомерно снижается. Штаты остаются сверхдержавой, но они не могут поддерживать свою гегемонию в одиночку и нуждаются в координации с союзниками и другими державами. Страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики уменьшают риск международных конфликтов, укрепляют международное сотрудничество, придерживаются принципа многосторонности и настаивают на продвижении инклюзивной, взаимовыгодной, сбалансированной и взаимовыигрышной глобализации. Развивающиеся экономики будут способствовать построению открытого мирового порядка, сыграют более активную роль в противодействии его политизации и разделению мира на лагеря и блоки, а также посодействуют эволюции экономического порядка в более справедливом и разумном направлении.

Автор: Ляо Чжэнжун (廖峥嵘) – директор Института мира и развития Китайской академии общественных наук