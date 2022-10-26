Америка должна переложить свое "украинское бремя" на союзников

WE: США не должны помогать Украине "слишком много"

Автор статьи Washington Examiner поддерживает тех законодателей, которые призывают сократить помощь Украине. Он считает, что так и произойдет в случае победы республиканцев на выборах в конгресс. Сейчас налогоплательщики уже изнывают под тяжким бременем этой "помощи". Америке нужно срочно сбросить основную ее часть на Европу.

Том Роган

Если результаты опросов по вероятным итогам промежуточных выборов в конгресс подтвердятся, то лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти (Республиканец от штата Калифорния, американский бизнесмен и политик, который с 2019 года является лидером меньшинства в Палате представителей США. Ранее был лидером большинства в палате представителей с 2014 по 2019 год. Выступает за "перекрытие крана" помощи Украине. — Прим. ИноСМИ.) станет ее спикером в январе. Но на этой неделе Маккарти подвергся критике со стороны СМИ после того, как заявил изданию Punchbowl News о том, что большинство республиканской партии после выборов займет более сдержанную позицию в отношении финансовой помощи Украине. Как выразился Маккарти: "Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать".

Давайте проясним ситуацию: поддержка США для Украины очень важна. Президенту России Владимиру Путину нельзя позволить нарушать демократический мир, сложившийся в Европе после 1945 года. Мир, стоивший более 400 000 американских жизней во время Второй мировой войны и многих других жизней во время холодной войны. Мир, который сделал нас состоятельнее и свободнее. Мрачно взирающий на Тайвань председатель КНР Си Цзиньпин должен знать, что Америка по-прежнему полна решимости защищать свободу. Тем не менее по трем причинам Маккарти прав, занимая более осторожную позицию в отношении будущей помощи Киеву.

Во-первых, богатые европейские страны только наживаются на этой общей ответственности Запада. Дженнифер Рубин из Washington Post отмечает, что "заявления Маккарти, вероятно, потрясут европейских союзников, которые беспокоятся о своих собственных экономических проблемах и опасаются, что Соединенные Штаты могут оставить их предоставленными самим себе". Что, правда?

А вы просто посмотрите на график Кильского института мировой экономики. На нем отражены соответствующие Европейские обязательства перед Украиной по странам по состоянию на 3 октября. Важно: общий ВВП ЕС составляет примерно 90% от ВВП США. Однако Соединенные Штаты тратят на разноплановую помощь Украине (военную, финансовую, гуманитарную) 45,5% всего ее объема, а институты ЕС и его ведущие экономические державы — Франция, Германия и Италия — менее 12,3%. Польша тратит на помощь Украине больше, чем Франция, Италия и Япония вместе взятые.

Абсурдно, что самые богатые европейские державы делают так мало по сравнению с США для поддержания демократической безопасности своего континента. Стоит повториться: спецоперация Путина на Украине представляет собой самую серьезную угрозу европейской демократической безопасности со времен Второй мировой войны. Но приведенные выше данные важны по другой причине. Потому что, если западная структура альянса хочет устоять, ей нужно гораздо больше ингредиента, столь основополагающего для любого альянса: общей жертвенности как доказательства приверженности общему делу.

Вопреки ошибочному консенсусу комментаторов, популистский гнев бывшего президента Дональда Трампа в адрес европейских союзников, который проявлялся каждый раз, когда он выступал против европейского "нахлебничества" и т. д., коренился не в высокомерном заблуждении, а в истинах, порожденных математикой. А именно: той математики, которая доказала устойчивый выбор Европы направлять деньги на программы социального обеспечения в ущерб потребностям своей безопасности. И связанное с этим выбором постоянное бремя для американских налогоплательщиков и должно сейчас восполнять этот пробел. Современные доказательства этого европейского пренебрежения абсолютно реальны.

Просто зайдите на сайт радара ADS-B, прокрутите воздушное пространство Европы, нажмите кнопку "U" вверху и начните нажимать на самолеты. Почему подавляющее большинство транспортных, заправочных и разведывательных самолетов в Европе — американские? Учитывая, что они будут иметь решающее значение для будущей борьбы США во все более вероятной войне с Китаем, почему европейцы не спешат увеличить расходы на оборону, чтобы снять нагрузку с Америки и в то же время лучше защитить себя? Не говорите мне, что они это делают. Большинство европейских держав после начала путинской спецоперации увеличили свои оборонные бюджеты лишь на очень скромные суммы (если вообще увеличили). И я поверю в увеличение немецких расходов на оборону только тогда, когда увижу, что они продержатся на объявленном уровне хотя бы более десяти лет. А до тех пор реальность будет ясной: пока страны Балтии, Великобритания и Польша несут бремя НАТО вместе с Америкой, канцлер Олаф Шольц улетает в Пекин, чтобы лизать туфли Си Цзиньпину.

Далее следует проблема коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский был избран на антикоррупционной платформе по одной причине: его избиратели знали, что их правительство и экономика стали выгребной ямой коррупции "а-ля Россия". Вот почему тогдашний вице-президент Джо Байден был прав, когда требовал отставки коррумпированного прокурора при прежнем правительстве. Тем не менее коррупция остается самой реальной проблемой на Украине. И даже хотя USAID мониторит огромные потоки помощи, направляемые Киеву, большие суммы в конечном итоге будут украдены или присвоены. Необходимо разумное и крайне экономное расходование денег американских налогоплательщиков.

В-третьих, как уже отмечали другие, американцы заслуживают ясности от администрации Байдена в отношении конкретных стратегических целей США на Украине. Я считаю, что политика США должна быть направлена на сохранение демократической независимости Украины и вывод российских войск с материковой территории этой страны. Не повторяя безумие Минских соглашений Ангелы Меркель, США должны поощрять Зеленского к обсуждению условий с мира Путиным, как только российский фронт даст слабину. Как бы то ни было, если десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков идут на Украину, мы достойны того, чтобы знать, каковы цели Байдена в этой стране.

Вывод: да, демократическое выживание Украины имеет большое значение. Но то же самое относится и к западному альянсу. Его выживание тоже важно. И если США не захотят потребовать от союзников разделения общего бремени расходов по помощи Украине в таких объемах, которые эти наши союзники способны реально нести, американская поддержка нашего союза будет истощаться вместе со способностью Вашингтона сдерживать неотложную угрозу имперского Китая. Республиканцы должны продолжать поддерживать Украину. Но европейские державы должны сделать гораздо больше в этом плане, чем делают сейчас. И Байден должен прояснить свои настоящие правила игры.