Этой наглой ложью о российской спецоперации Вашингтон "кормит" американцев

Обозреватель TAC Карпентер развенчал ложь Вашингтона о спецоперации и Украине

Вашингтон откровенно врет американцам об украинском конфликте, пишет обозреватель TAC Тед Карпентер. Кампанию дезинформации строят на ложных утверждениях о причинах российской спецоперации и демократичности киевского режима, утверждает он.

Тед Карпентер

Воинственно настроенные заступники Украины будут удивлены антидемократическими тенденциями в этой стране

Американское руководство может похвастаться многолетним опытом в том, что касается распространения лжи и обмана о международных целях Вашингтона и о характере его зарубежных сателлитов. Скромные и незначительные опасности и препятствия во взвинченной до предела пропагандистской интерпретации США мгновенно превращались в смертельные угрозы для безопасности Америки, а также для регионального и мирового порядка. Американские администрации одна за другой регулярно обеляли своих авторитарных зарубежных клиентов. Благодаря таким махинациям диктаторы типа никарагуанца Анастасио Сомосы Дебайле (Anastasio Somoza Debayle) и египтянина Хосни Мубарака, а также отвратительные экстремисты вроде сирийских джихадистов-суннитов становились почетными членами "свободного мира".

Оба эти компонента присутствуют и в нынешней американской кампании дезинформации о вооруженном конфликте на Украине. Лживые аргументы американской пропаганды настолько очевидны и отвратительны, что иначе как чудовищной ложью их назвать нельзя. Первая наглая ложь – это заявление о том, что российская военная операция на Украине была абсолютно неспровоцированной. Согласно этому повествованию, ничто из того, чем занимались Киев, Соединенные Штаты или НАТО, не угрожало России и ни в коей мере не способствовало начавшейся кровавой трагедии. Вторая наглая ложь состоит в том, что Украина является либеральной демократической страной, а посему само ее существование в качестве примера для постсоветского пространства приводит в ужас Владимира Путина и его ближайшее окружение, состоящее из авторитарных олигархов.

В своем самом первом заявлении по поводу спецоперации Москвы президент Байден категорически утверждал, что российское наступление является "неспровоцированным и неоправданным". На следующий день он назвал российскую спецоперацию "жестокой, неоправданной, ненужной и неспровоцированной атакой на народ Украины". Повторяемое как заклинание слово "неспровоцированный" вскоре стало главным элементом той интерпретации событий, которую администрация, ее союзники из СМИ и внешнеполитический истэблишмент скармливают мировой общественности.

Заявления о жестокости и чрезмерности военных действий России вполне обоснованны и оправданны. Однако довод о том, что они ничем не спровоцированы, в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем является откровенной ложью. Авторитетные аналитики более четверти века предупреждали, что расширение НАТО на восток вплоть до российских границ ни к чему хорошему не приведет, кто бы ни находился у власти в Москве, потому что этот шаг по своей сути создает угрозу России и попирает ее важные интересы. Но американские администрации одна за другой беззаботно и презрительно отмахивались от этих советов действовать сдержанно и осторожно. Буш, Обама, Трамп и Байден со своими помощниками настаивали на принятии Украины в НАТО, хотя Кремль неоднократно и настойчиво предупреждал их, что, пойдя на такой шаг, они пересекут красную черту и спровоцируют кризис.

Критиков, осмеливающихся заявлять, что действия Вашингтона являются недальновидными провокациями, способствующими разрыву отношений между Востоком и Западом, обливают грязью и всячески очерняют. Возглавляет эту кампанию диффамации администрация Байдена. Ее излюбленное утверждение состоит в том, что эти критики "вторят заявлениям Путина". Но в истории есть масса примеров, доказывающих неразумность таких упрощенческих попыток опорочить Россию.

Более утонченные сторонники тезиса о том, что Соединенные Штаты и НАТО ничем не провоцировали Россию, заявляют, что в действительности у Украины еще много лет, а то и вообще никогда не будет шанса вступить в Североатлантический альянс. Посему у Путина нет никаких оснований для тревоги. Авторы этих доводов ловко обходят тот факт, что Москва не просто настроена против вступления Украины в НАТО. Российское руководство возражает против превращения Украины в натовский военный объект, и неважно, будет эта страна официально членом альянса или нет.

В этом заключается важное отличие, потому что западное оружие поступает на Украину в больших количествах, потому что американские инструкторы обучают украинских военнослужащих и подразделения разведки, потому что американские войска и силы из других стран НАТО проводят совместные учения с украинскими военными. Есть также заслуживающие доверия данные о том, что американские и украинские разведчики осуществляют совместные кибератаки против российских целей. Утверждения о том, что такие действия не являются провокацией, это абсолютная бесчестность и непорядочность.

Это по поводу первой наглой лжи. Теперь по поводу второй. Администрация и ее идеологические союзники проводят скоординированную пропагандистскую кампанию, настаивая, что Украина является бастионом свободы и демократии, а жестокий самовластный сосед посягает на неё. Бывший резидент ЦРУ Дэн Хоффман (Dan Hoffman) утверждает: "Больше всего в этом конфликте Владимира Путина пугает демократия". "Путин не переваривает демократию на своей границе, за которой живет русскоязычное население и осуществляются коммерческие связи с Европой", – считает он.

В лучшем случае данный аргумент верен только наполовину. Да, в этом конфликте Россия является зачинщицей, и нет сомнений, что это неприятное авторитарное государство. За два десятилетия правления Путина демократия там умирает медленной смертью.

Но представление об Украине как о демократии, тем более как о либеральной демократии, опровергается множеством фактов. Даже в первые годы после "майданной революции" было множество тревожных примеров поведения Киева. Новое правительство президента Петра Порошенко ввело обременительные правила цензуры, запугивало и даже бросало за решетку критиков режима, обстреливало гражданское население в отделившихся от Украины Донецкой и Луганской областях, систематически занималось коррупцией, которая стала настоящим проклятием для Украины после обретения ею независимости в 1991 году. Такие тенденции сохранились и при действующем президенте Владимире Зеленском.

По меркам одной только коррупции и политических свобод Украина не являлась либеральной демократией даже до начала вооруженного конфликта с Россией. Опубликованный в начале 2022 года организацией Transparency International ежегодный доклад о коррупции должен был отрезвляюще подействовать на заступников Киева. Эта организация оценила 180 стран по показателям коррупции по шкале от 1 до 180. На первом месте стоит государство с минимальной коррупцией. Так вот, Украина заняла в этом рейтинге 122-ю позицию, всего на 14 пунктов опередив Россию, скандально известную своими коррупционными проявлениями.

Freedom House в вышедшем в начале 2022 года докладе о политических свободах назвал Украину "частично свободной" страной. К этой же категории отнесены государства, где правят весьма сомнительные режимы, например, Филиппины во главе с Родриго Дутерте. Но и эта оценка очень щедрая. Согласно многочисленным источникам, с началом конфликта события на Украине продемонстрировали серьезное ухудшение ситуации в области политических свобод. Зеленский объявил вне закона оппозиционные политические партии, закрыл почти все оппозиционные СМИ, бросил за решетку многих критиков и даже чиновников из собственной администрации, назвав их пророссийскими предателями. Появилось множество заслуживающих доверия сообщений о пытках в политических тюрьмах и о карательных отрядах правящего режима, которые безнаказанно действуют по всей стране.

Зеленский с коллегами нетерпимо относится к внутренним и зарубежным критикам. Его готовность запугивать и карать иностранных критиков стала предельно очевидна этим летом, когда украинский Центр противодействия дезинформации (он государственный и, представьте себе, частично финансируется из денег американских налогоплательщиков) опубликовал "черный список" таких оппонентов. В него включили многих видных американцев, в том числе, профессора Чикагского университета (и авторитетного сторонника реализма во внешней политике) Джона Миршаймера (John Mearsheimer), ведущего Fox News Такера Карлсона (Tucker Carlson), бывшего члена Конгресса Тулси Габбард (Tulsi Gabbard) и старшего научного сотрудника Института Катона Дуга Бэндоу (Doug Bandow). Зловещий и угрожающий характер этого черного списка стал еще понятнее в конце сентября, когда Центр противодействия дезинформации опубликовал обновленный список из 35 главных критиков (с их адресами). Авторы этого узкого высокоприоритетного списка назвали данных критиков "дезинформационными террористами" и "военными преступниками". Либеральная демократия так себя не ведет, это факт. Однако официальный Вашингтон и его медийная эхо-камера упорно пытаются рекламировать эту наглую ложь.

Всепроникающая и бесчестная пропагандистская кампания Вашингтона явно будет продолжена, а выступающие за войну новостные СМИ будут бессовестно этому способствовать и помогать. В связи с этим уместно задать вопрос: очнется ли американский народ, поймет ли он, что его в очередной раз обманывают, рассказывая о сомнительном американской вмешательстве за рубежом в интересах еще более сомнительного иностранного вассала.