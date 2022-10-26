США ищут способы обеспечения Украины альтернативными источниками энергии зимой

Кроме того, Вашингтон работает над предоставлением Киеву систем ПРО и ПВО, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе со своими союзниками ищут способы обеспечить Украину альтернативными источниками энергии зимой, а одновременно с этим работают над предоставлением Киеву систем ПВО и ПРО для защиты от ракетных ударов и беспилотников. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы работаем с украинцами, а также с нашими региональными союзниками и партнерами над тем, чтобы понять, что мы можем сделать для оказания поддержки с точки зрения обеспечения им [Украине] некоторых альтернативных источников энергии, в том числе электроэнергии, в ситуации приближения зимы", - сказал он.

По его словам, одновременно с этим Вашингтон работает над предоставлением Украине систем ПРО и ПВО, которые позволили бы Киеву перехватывать российские "ракеты и беспилотники, которые наносят ущерб энергетической инфраструктуре".

Кирби подчеркнул также, что ВСУ, по его мнению, хоть и не в состоянии "остановить все беспилотники и все ракеты", уже сейчас "проделывают достаточно хорошую работу, нейтрализуя некоторые из этих угроз на подлете". "Мы продолжим фокусироваться на обеспечении того, чтобы они продолжали это делать, а также на том, чтобы улучшить их систему противовоздушной обороны", - добавил представитель Белого дома.

Кирби при этом выразил мнение, что удары РФ по инфраструктуре на Украине не являлись ответом напрямую на атаку на Крымский мост, а готовились заранее. "Наш взгляд, и у нас есть информация, которая это подтверждает, заключается в том, что российская сторона готовилась к этому в течение какого-то времени", - утверждал Кирби. По его словам, целью РФ являлось в том числе "оказать воздействие на возможности ВСУ проводить операции, осуществлять коммуникацию и маневры, а также осуществлять обеспечение".

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими.